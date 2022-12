Οικονομία

Πολεμικό Ναυτικό: Τι προβλέπει η προσφορά της Naval Group για τις κορβέτες

Την πρότασή της για το πρόγραμμα κορβέτων του Πολεμικού Ναυτικού έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική Naval Group.

Η γαλλική πρόταση αφορά σε 4 κορβέτες Gowind με τις τρεις να ναυπηγούνται στην Ελλάδα και την πρώτη να παραδίδεται σε τρία χρόνια.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται ελληνική συμμετοχή στο 30% της αξίας της σύμβασης και προστιθέμενη αξία με πρόβλεψη για εκατοντάδες θέσεις εργασίας μακροχρόνια.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Naval Group, η κατασκευή της 1ης κορβέτας Gowind στη Γαλλία «θα διασφαλίσει την επιχειρησιακή ένταξη της από την Ελλάδα στο συντομότερο χρονικό διάστημα μόνο 3 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης».

«Οι επόμενες μονάδες», προστίθεται στην ανακοίνωση, «θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα με την πρώτη κορβέτα που θα κατασκευασθεί τοπικά στην Ελλάδα να παραδίδεται μόνο ένα χρόνο μετά την πρώτη μονάδα και στη συνέχεια με ρυθμό μια Gowind κάθε 12 μήνες».

Αναφορικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων εταίρων, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «κατά την παραγωγή του πρώτου πλοίου θα εξασφαλιστεί η μεταφορά τεχνολογίας που θα επιτρέψει την κατασκευή των κορβετών στην Ελλάδα».

«Αυτό θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη αυτονομία για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη ναυτική και αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η κορβέτα Gowind

Πρόκειται για μονάδα επιφανείας εξοπλισμένη με διαλειτουργικά συστήματα μάχης. Ενσωματώνει τελευταίας γενιάς αισθητήρες και όπλα ικανά να αντιμετωπίσουν όλους τους τύπους συμβατικών και ασύμμετρων απειλών σε ανοιχτές και κλειστές θάλασσες.

Ανάμεσα στα αλλά, διαθέτει αισθητήρες σόναρ, συστήματα EW, σύστημα ελέγχου πυρός και όπλα όπως πυραύλους επιφανείας, τορπίλες, σύστημα RAM.

Στην επιφάνεια, η Gowind χρησιμοποιεί – μέσω του συστήματος διαχείρισης μάχης Setis® – ένα ραντάρ παρακολούθησης 3D S-band έναντι μικρών στόχων καθώς και όλων των τύπων αεροσκαφών, σε συνδυασμό με παθητικούς αισθητήρες που παρέχουν άμεσες προειδοποιήσεις και αντίμετρα. Είναι εξοπλισμένη με κάθετα εκτοξευόμενο σύστημα πυραύλων RF και IR για αεράμυνα σε μεσαία έως πολύ μικρή εμβέλεια.

Κάτω από την επιφάνεια, η Gowind διαθέτει ανθυποβρυχιακή ικανότητα με σόναρ, ικανή να καλύψει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

