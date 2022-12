Κόσμος

Τζέρσεϊ: Φονική έκρηξη σε κτήριο κατοικιών (βίντεο)

Τρομακτικές είναι οι εικόνες από τη στιγμή και το σημείο της έκρηξης που προκάλεσε θύματα και καταστροφές.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «περί τα δέκα άτομα» αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών στην νήσο Τζέρσεϊ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Following the explosion this morning at Haut du Mont, Pier Road a number of residents are still missing. Emergency services are working at the scene and have commenced a surface search of the site. Relatives are being contacted by Family Liaison Officers. — States of Jersey Police (@JerseyPolice) December 10, 2022

WATCH: #BNNUK Reports.



After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off.#Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 10, 2022

Ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είχε κληθεί επιτόπου πριν από την έκρηξη από κατοίκους του κτιρίου που ανέφεραν μυρωδιά φυσικού αερίου. Ωστόσο δεν σχολίασε το αίτιο της έκρηξης λέγοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

Ο Ρόμπιν Σμιθ δήλωσε ότι 20 ως 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ανάμεσά τους και δύο ελαφρά τραυματίες.

Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

«Δεδομένων των διαστάσεων της καταστροφής, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια ο αριθμός των αγνοουμένων», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της νήσου Τζέρσεϊ Κριστίνα Μουρ προσθέτοντας ότι οι έρευνες στα ερείπια μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

#Breaking: Just in - Reports of at least 1 person killed and at least 12-14 other people missing, after an apartment block explosion around 04:00 AM at #Jersey island in the port city of Saint Helier. pic.twitter.com/R0Q7Huys9G — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 10, 2022

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι του νησιού και συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες στον τόπο του συμβάντος.

BREAKING: One dead, dozen missing after apartment block explosion in Jersey: police



pic.twitter.com/lMBNqX6NsS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 10, 2022

