Μόσχα: Φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο (βίντεο)

Φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το φλεγόμενο εμπορικό κέντρο, σε προάστιο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο της Μόσχας, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας αρχικά να κάνουν λόγο για «εγκληματική» ενέργεια.

«Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά σε επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιφέρεια της Μόσχας», ανακοίνωσε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, ενώ στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένας νεκρός.

«Επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου», έγραψε στο Telegram.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki, στο προάστιο Χίμκι, βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης της στέγης, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στιγμιαία σε μια τεράστια έκταση», διευκρίνισε το υπουργείο στο Instagram, προσθέτοντας ότι το έργο των πυροσβεστών είναι δύσκολο.

Οι ρωσικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων υποπτεύονταν αρχικά ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε «εγκληματική» ενέργεια.

«Εξετάζονται σκόπιμες ενέργειες, όπως εμπρησμός», ανέφερε το πρακτορείο Interfax. Από την πλευρά του το πρακτορείο Sputnik διευκρίνισε ότι η εγκληματική ενέργεια είναι μία «από τις βασικές εξηγήσεις» για την πυρκαγιά.

Ωστόσο λίγο αργότερα τα κρατικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά μοιάζει να προκλήθηκε από παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στη διάρκεια εργασιών συντήρησης που γίνονταν στο κτίριο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά και ανθρώπους να τρέχουν για να βγουν από ένα φλεγόμενο κτίριο προς τον χώρο στάθμευσης.

