Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία νίκησε την Αγγλία και “πέταξε” στους “4”

Οι πρωταθλητές κόσμου νίκησαν την Αγγλία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντουάν Γκριεζμάν.

Ολοταχώς για το back to back στο Παγκόσμιο Κύπελλο οδεύει η Γαλλία. Οι πρωταθλητές κόσμου νίκησαν με 2-1 την Αγγλία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντουάν Γκριεζμάν, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ του Κατάρ και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του τουρνουά, όπου την προσεχή Τετάρτη (14/12) θ΄ αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, που νωρίτερα έκανε την μεγάλη έκπληξη κι απέκλεισε την Πορτογαλία.

«Μοιραίος» παίκτης της Αγγλίας ο αρχηγός της, Χάρι Κέιν, ο οποίος την βραδιά που «έπιασε» στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της Εθνικής τον Γουέιν Ρούνεϊ, με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 54΄, στο 84΄ αστόχησε απελπιστικά από την «ασβεστένια βούλα», στερώντας από τα «Τρία Λιοντάρια» την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Η Γαλλία στην τρίτη συνάντηση των δύο ομάδων σε Μουντιάλ πέτυχε την πρώτη της νίκη απέναντι στους Αγγλους, μετά τις ήττες που είχε γνωρίσει, το 1966 με 2-0 και το 1982 με 3-1, αμφότερες σε αγώνες της φάσης των ομίλων.

Μεγάλη βραδιά και για τον γκολκίπερ των «τρικολόρ», Ουγκό Λιορίς, ο οποίος με τη σημερινή του εμφάνιση έφτασε τις 143 ματς με τη φανέλα της Εθνικής, όντας, πλέον, ο ρέκορντνμαν συμμετοχών, αφήνοντας στην 2η θέση τον Λιλιάν Τουράμ.

Από τα πρώτα λεπτά ο ρυθμός του αγώνα ήταν πολύ γρήγορος, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν αρκετά ορεξάτες στον αγωνιστικό χώρο του «Αλ Μπαΐτ». Η Γαλλία είχε την πρώτη τελική στο 11ο λεπτό, με την κεφαλιά του Ζιρού να καταλήγει στην αγκαλιά του Πίκφορντ, ενώ στο 17΄ αξιοποίησε την ελαφρά υπεροχή της και προηγήθηκε.

Χωρίς να το περιμένει κανείς, ο Ορελιέν Τσουαμενί εξαπέλυσε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή από ασίστ του Γκριεζμάν (έφτασε τις 27 με την φανέλα της Εθνικής, τις περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη των «τρικολόρ» τα τελευταία 50 χρόνια, ξεπερνώντας τους Τιερί Ανρί και Ζινεντίν Ζιντάν που είχαν από 26), η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Μπέλιγχαμ και κατέληξε στη δεξιά γωνία του Πίκφορντ (1-0), που έπεσε αλλά δεν κατέστη δυνατό να διώξει.

Η Αγγλία προσπάθησε ν΄ αντιδράσει άμεσα και στο 21΄ το απευθείας φάουλ του Σο βρήκε σ΄ ετοιμότητα τον Λιορίς. Ο αρχηγός των «τρικολόρ» ήταν ξανά στη σωστή θέση στο επόμενο λεπτό, όταν σταμάτησε με τα πόδια το συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Χάρι Κέιν.

Στο 27΄ οι Άγγλοι ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κέιν από τον Ουπαμεκανό, αλλά παρότι όντως υπήρξε παράβαση αυτή έγινε εκτός περιοχής και με τη σύμφωνη γνώμη του VAR από τη στιγμή που ο διαιτητής Σαμπάιο δεν υπέδειξε αρχικά το φάουλ, το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Δύο λεπτά μετά και πάλι ο Λιορίς βγήκε νικητής στη μονομαχία με τον Κέιν, διώχνοντας σε κόρνερ το δυνατό σουτ του «κάπτεν» των «Τριών Λιονταριών». Το εξαιρετικό πρώτο μέρος τελείωσε με τους Γάλλους να μπαίνουν με προβάδισμα στ΄ αποδυτήρια.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου κι αφού πρώτα απείλησε με το σουτ του Μπέλιγχαμ στο 47΄ (απόκρουσε ο Λιορίς), η Αγγλία έφτασε στην ισοφάριση. Ο Σάκα ανατράπηκε στην περιοχή από τον Τσουαμενί στο 52΄ κι αυτή την φορά ο Σαμπάιο έδωσε χωρίς διασταγμό το πέναλτι.

Ο Χάρι Κέιν εκτέλεσε άψογα και στο 54΄ το ματς ήρθε στα ίσια. Με το γκολ αυτό ο αρχηγός της Αγγλίας «έγραψε ιστορία», καθώς στην 80ή του συμμετοχή με το εθνόσημο έφτασε τα 53 γκολ, «πιάνοντας» στην κορυφή τον Γουέιν Ρούνεϊ (σε 120 συμμετοχές).

Στο 64΄ ο Πίκφορντ έκανε σωτήρια επέμβαση στο σουτ του Ραμπιό, ενώ στο 70΄ η κεφαλιά του Μαγκουάιρ «έγλυψε» το δεξί δοκάρι του Λιορίς, ο οποίος έπεσε στην πορεία της μπάλας.

Το ματς παιζόταν πάνω κάτω και στο 77΄ η Γαλλία έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Ζιρού, ο οποίος από πολύ κοντά δεν κατάφερε να νικήσει τον Πίκφορντ, ο οποίος έκανε σωτήρια επέμβαση.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (78΄), όμως, ο στράικερ της Μίλαν και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής, «πήρε το αίμα του πίσω» μετά από την «φαρμακερή» σέντρα του Γκριεζμάν (28 ασίστ). Με κεφαλιά ο Ζιρού πέτυχε το 53ο του γκολ με την φανέλα της Γαλλίας, βάζοντας ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα του (2-1).

Το «θρίλερ» συνεχίστηκε, καθώς η Αγγλία κέρδισε και δεύτερο πέναλτι στο 81ο λεπτό, από την ανόητη ενέργεια του Τεό Ερναντέζ πάνω στον Μέισον Μάουντ. Ο Χάρι Κέιν έστησε τη μπάλα στην «ασβεστένια βούλα», αλλά αυτή την φορά το σουτ που επιχείρησε ήταν απελπιστικά άστοχο!

Διαιτητής: Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Μαγκουάιρ - Γκριεζμάν, Ντεμπελέ, Τεό Ερναντέζ

Οι συνθέσεις:

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς (90΄+8 Γκρίλις), Μαγκουάιρ, Σο, Χέντερσον (79΄ Μάουντ, Ράις, Μπέλιγχαμ, Σάκα (79΄ Στέρλινγκ), Κέιν, Φόντεν (85΄ Ράσφορντ)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπαμεκανό, Τεό Ερναντέζ, Γκριεζμάν, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (79΄ Κομάν), Ζιρού, Μπαπέ

