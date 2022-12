Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Μαρόκο στους “4”, πέταξε εκτός την Πορτογαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενα ακόμη ποδοσφαιρικό θαύμα έκανε το εκπληκτικό Μαρόκο, στο ματς κόντρα στην Πορτογαλία.

Ενα ακόμη ποδοσφαιρικό θαύμα έκανε το εκπληκτικό Μαρόκο, στο ματς που διεξήχθη στο «Al Thumama Stadium» στη Ντόχα, παρουσία 45 χιλιάδων θεατών, και συνεχίζει την πορεία του προς τον ουρανό, καθώς νίκησε σήμερα με 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, για πρώτη φορά στην ιστορία του, όπου θα περιμένει το νικητή της αναμέτρησης Αγγλία-Γαλλία για μια θέση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης!

Η απίθανη ομάδα του Βαχίντ Ρετραγκί μετά την Ισπανία, την οποία απέκλεισε από τα προημιτελικά, νίκησε σήμερα και την Πορτογαλία, η οποία ξεκίνησε τον αγώνα ξανά χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Μαροκινοί έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με το απίθανο γκολ του Εν Νεσίρι στο 42ο λεπτό και κατάφεραν να κρατήσουν τη μεγάλη νίκη και την ιστορική πρόκριση, μολονότι αγωνίστηκαν χωρίς τους βασικούς στην άμυνα τους και στα τελευταία λεπτά της παράτασης με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σεντίρα.

Οι Μαροκινοί, που αγωνίστηκαν χωρίς δύο βασικούς παίκτες στην άμυνα, τους Αγκέρντ, Μαζραουί και έχασαν και τον Σαϊς με τραυματισμό, ήταν ήδη πριν το ματς το πρώτο αραβικό έθνος που έφτασε σε προημιτελικά Μουντιάλ και η τέταρτη αφρικανική ομάδα που προχώρησε ως τους «8» μετά το Καμερούν (1990), τη Σενεγάλη (2002) και την Γκάνα (2010).

\

Στο πρώτο 20λεπτο η ομάδα του Φερνάντο Σάντος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 5ο λεπτό είχε την πρώτη καλή ευκαιρία, όταν καρφωτή κεφαλιά του Φέλιξ μέσα από την περιοχή, ο Μπόνο έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Αμέσως μετά ο ο Εν Νεσίρι κέρδισε την πρώτη κεφαλιά στην αντίπαλη περιοχή, με την μπάλα να περνάει ξυστά πάνω από την εστία του Ντιόγκο Κόστα. Ηταν η πρώτη προειδοποίηση του για την πορτογαλική άμυνα.

Στο 26' νέα ευκαιρία για το Μαρόκο με τη δεύτερη κεφαλιά του Εν Νεσίρι, μετά από φάουλ, με την μπάλα να περνάει ξυστά από την εστία. Η δεύτερη προειδοποίηση του διεθνή επιθετικού της Σεβίλης σε Πέπε και Ρούμπεν Ντίας.

Στο 31' πολύ ωραίο σουτ του Φέλιξ, η μπάλα κόντραρε στον Ελ Γιαμίκ και βγήκε σε κόρνερ. Κάπου εκεί σταμάτησε το Μαροκό να περιμένει πίσω από τη σέντρα και άρχισε να κερδίζει μέτρα προς την αντίπαλη περιοχή. Μάλιστα στο 35' είχε μεγάλη ευκαιρία, όταν μετά από ωραίο γύρισμα από τον Ατιά-Αλά, ο Άμαλαχ έκανε κάκιστο σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή.

\

Στο 42ο λεπτό το γήπεδο πήρε φωτιά με την τρίτη και «φαρμακερή» κεφαλιά του Εν Νεσίρι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Ντιόγκο Κόστα, νίκησε τον Ντίας στον αέρα με απίστευτο άλμα, και με απίθανη καρφωτή κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Στο 45' σέντρα σουτ ο Μπρούνο Φερνάντες, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπόνο.

Με την αρχή της επανάληψης το Μαρόκο έφθασε κοντά στο γκολ, όταν εκτέλεσε φάουλ ο Ζιγιέχ, κανείς από τους συμπαίκτες του δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα και απέκρουσε ο Ντιόγκο Κόστα. Από εκεί και πέρα η Πορτογαλία ανέλαβε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και πολιόρκησε την αντίπαλη άμυνα. Στο 64' δυνατό σουτ του Μπρούνο Φερνάντες στα όρια της περιοχής, η μπάλα ξυστά από την εστία.

Οι Πορτογάλοι συνέχισαν να πιέζουν ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα, η οποία εκτός του Αγκέρ έμεινε και χωρίς τον αρχηγό της, τον Ρομέν Σαϊς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Παρά τις απώλειες αυτές η άμυνα του Μαρόκου κατάφερε ν' αντέξει την πίεση των Πορτογάλων. Εκτός από τις ηρωϊκές προσπάθειες των αμυντικών και ο Μπόνο έδειξε την αξία του, όταν στο 83' απέκρουσε εκπληκτικά διαγώνιο σουτ του Φέλιξ.

Να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το 1986 το Μαρόκο νίκησε 3-1 στη φάση των ομίλων, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια στα γήπεδα της Ρωσίας, το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο χάρισε στους Πορτογάλους τη νίκη στον όμιλο με 1-0.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Φακούντο Τέγιο από την Αργεντινή, ο οποίος έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Ντάρι - Βιτίνια.

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΚΟ (Ρετραγκί): Μπόνο, Χακίμι, Σάις (58' Ντάρι), Ελ Γιαμίκ, Ατιά-Αλά, Ουναχί, Άμραμπατ, Αμαλάχ, Ζιγιέχ (81' Ζαμπράνε) Εν Νεσίρι, Μπουφάλ (81' Αμπουκλάλ).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Σάντος): Ντιόγο Κόστα, Νταλότ, Πέπε, Ντίας, Γκερέιρο (51' Κανσέλο), Μπερνάρντο Σίλβα, Νέβες (51' Ρονάλντο), Οτάβιο (69' Βιτίνια), Φερνάντες, Γκονσάλο Ράμος (69' Λεάο), Φέλιξ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Τι γράφουν διεθνή ΜΜΕ μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο διαφθοράς

Φυλακές Κορυδαλλού - Απόπειρα απόδρασης: Είχαν κόψει τα κάγκελα του κελιού τους

Μακρόν: δωρεάν τα προφυλακτικά για τους νέους