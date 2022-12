Κόσμος

Περού: Φονικές διαδηλώσεις κατά της Προέδρου (εικόνες)

Ακόμη 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαδηλώσεις την Κυριακή, καθώς συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια οι διαδηλώσεις εναντίον της νέας προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα στα νέα επεισόδια που ξέσπασαν στο Περού, στις περιφέρειες Αρεκίπα (νότια) και Τσιντσέρος (νοτιοανατολικά), καθώς συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια οι διαδηλώσεις εναντίον της νέας προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε και υπέρ της προκήρυξης εκλογών, αυξάνοντας στους επτά νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων από την Κυριακή, ανέφερε πηγή προσκείμενη στον Συνήγορο του Λαού (σ.σ. Defensoria del Pueblo, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών) της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Έχουμε καταγράψει επτά θανάτους» από την Κυριακή, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή στο γραφείο του Συνηγόρου.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πορεία που απώθησαν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας στην Τσιντσέρος, στην περιφέρεια Απουρίμακ, ιδιαίτερη πατρίδα της κυρίας Μπολουάρτε.

Ο πέμπτος θάνατος της ημέρας καταγράφτηκε στην Αρεκίπα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Περού, όπου επενέβη η αστυνομία για να διώξει από το αεροδρόμιο εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν καταλάβει τον διάδρομο προσγειώσεων κι είχαν στήσει φλεγόμενα οδοφράγματα.

Την Κυριακή, δυο άνθρωποι, μια έφηβη κι ένας νέος, σκοτώθηκαν στην Ανταουάιλας, επίσης στην Απουρίμακ.

Ανάμεσα στους πέντε ανθρώπους που σκοτώθηκαν χθες, τρεις ήταν έφηβοι, ένας 15 ετών και δύο 16 ετών.

