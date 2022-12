Κόσμος

Τουρκία: Ο Ιμάμογλου δικάζεται ξανά - Κινδυνεύει να αποκλειστεί από τις εκλογές

Χιλιάδες κόσμου έξω από το Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης αναμένουν την απόφαση για τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η δίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, επαναλαμβάνεται σήμερα, με κίνδυνο να του απαγορευθεί κάθε πολιτική δραστηριότητα ενόψει των τουρκικών εκλογών του Ιουνίου 2023.

Από στιγμή σε στιγμη αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος ζητήθηκε φυλάκιση 4 χρόνων και ενός μηνός με την κατηγορία της εξύβρισης του Ανωτάτου Εκλογικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ.

Έξω από το Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκαν χιλιάδες έπειτα από τη έκκληση του Εκρέμ Ιμάμογλου προς τα 16 εκατομμύρια Κωνσταντινουπολιτών.

Το χρονικό

Μετά την ακύρωση εκλογών για Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στις 31 Μαρτίου 2019 από Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, ο Εκρέμ Ιμαμογλου επανεξελέγη στις 23 Ιουνίου 2019.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ιμάμογλου, χωρίς να τον κατονομάζει για την επίσκεψή του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2019. «Το λέω στον ηλίθιο που πήγε στην Ευρώπη και κατηγόρησε την Τουρκία. Θα σε κάνει να πληρώσεις γι αυτό το τουρκικό έθνος», ανέφερε. Στη συνέχεια ο Ιμάμογλου είπε «αυτοί που ακύρωσαν τις εκλογές είναι ηλίθιοι». Αμέσως το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο κινήθηκε εναντίον του Ιμάμογλου.

