Αθλητικά

Μόντσα: Ο Μπερλουσκόνι δίνει πριμ στους παίκτες… ένα πούλμαν με πόρνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις για την αδιανόητη δήλωση του επικεφαλής του κόμματος Forza Italia και ιδιοκτήτη της ομάδας.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μόντσα, υποσχέθηκε στους παίκτες ότι θα φέρει στα αποδυτήρια «ένα πούλμαν με πουτ...ες», σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί σήμερα στα ιταλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος Forza Italia, 86 ετών, έκανε την δήλωση αυτή, που χαρακτηρίσθηκε «ατυχής» από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κατά το χθεσινό δείπνο για τα Χριστούγεννα που οργανώθηκε για την ομάδα της Μόντσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa.

Με το μικρόφωνο στο χέρι, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δήλωσε ενθουσιασμένος που επέλεξε τον Σεπτέμβριο νέο προπονητή «καλό, συμπαθητικό και ικανό να κινητοποιήσει τους παίκτες μας».

«Εγώ από την μεριά μου πρόσθεσα ένα επιπλέον κίνητρο, διότι είπα στους παίκτες: η Juventus, η Milan κ.λπ έρχονται και αν κερδίσετε μιά από αυτές τις μεγάλες ομάδες, σας φέρνω στα αποδυτήρια ένα πούλμα με πουτ...ες», είπε προκαλώντας γέλια στην ομήγυρη.

Η Gazzetta dello Sport επικρίνει τις «ατυχείς δηλώσεις». Η La Repubblica σημειώνει ότι η αποστροφή αυτή δεν αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Μπερλουσκόνι στο Twitter όπου ανέβηκαν βίντεο από την βραδιά με τους παίκτες, τους παράγοντες και τους σπόνσορες της ομάδας της Μόντσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο – “Συναγερμός” για εκρήξεις (εικόνες)

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”