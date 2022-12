Πολιτική

“Qatar Gate”: Η Μανταλένα Καϊλή μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Τι αποκαλύπτει η αδερφή της ευρωβουλευτού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο σύντροφός της.

Για τις 22 Δεκεμβρίου αναβάλλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η ακρόαση της Εύας Καϊλη για την εμπλοκή στο Qatar Gate.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέστη στη σημερινή ακροαματική διαδικασία,. Όπως μεταδίδει το AFP η Εύα Καϊλή θα παραμείνει υπο κράτηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι 3 φερόμενοι συνεργάτες της Εύας Καϊλή αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, ξεπλυμα μαύρου χρήματος και ίδρυση εγκληματικής οργάνωσης, με το σύντροφό της και ακόμη 1 να κρίνοντα προφυλακιστέοι, ενώ για τον 3ο θα ακολουθηθεί η λύση με το "βραχιολάκι".

Η αδερφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα Καϊλή μίλησε στον ΑΝΤ1 για το σκάνδαλο που έχει λάβει μορφή χιονοστιβάδας, λίγα λεπτά μετά την αναβολή που πήρε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής από το δικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες

"Έχουμε πάρει πολύ αγάπη και υποστήριξη από ανθρώπους που ήτανε κοντά μας. Όπως σε κάθε δοκιμασία είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη που παίρνουμε. Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι η αδελφή μου είναι αθώα" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μανταλένα Καιλή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής, με μεταπτυχιακά στο Λονδίνο. Σήμερα, θεωρείται μια πολύπειρη σύμβουλος ευρωπαικής πολιτικής και νομοθεσίας . Είναι ιδρυτικό μέλος και εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαικού Νομικού Παρατηρητηρίου για τις νέες τεχνολογίες ΕΛΟΝΤΕΚ, στο οποιο βασικό μέλος είναι και η Ευα Καιλή. Ήταν πάντα το δεξί χέρι της Ελληνι΄δας ευρωβουλευτόύ και ίσως ένα από τα πρόσωπα – όπως γράφουν βελγικά δημοσιεύμτα - που θα κληθούν να καταθέσουν στην πολύκροτη υπόθεση

Ο πατέρας της ευρωβουλευτού βρίσκεται ακομη στις Βρυξέλλες , στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που έχουν οριστεί από τις βελγικές αρχές, ενώ η μητέρα και η αδελφή της βρίσκονται στην Αθήνα, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις. Φανερά εξουθενωμένη από όσα αποκαλύπτονται τα τελευταία 24ωρα, η Μαντελένα Καιλή ευχαριστεί όλους όσοι τους συμπαραστέκονται

"Εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για την αγάπη που παίρνουν από τους ανθρώπους που μας την εκφράζουν και το ότι μπαίνουν στον κόπο και μας την εκφράζουν την αγάπη τους, παρ όλο που αντιλαμβάνομαι ότι νιώθουν και οι ίδιοι άβολα με όλα αυτά που ακούγονται ή που μπορεί να διαβάζουν" είπε η Μανταλένα Καϊλή.

Όπως δηλώνει, η οικογένειά της ζει μια οδυνηρή κατάσταση όμως παλεύει να βρει τρόπους ώστε να στηρίξει την Εύα Καιλή.

