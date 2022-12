Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάρπαθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμός ταρακούνησε το νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κάρπαθο στη θαλάσσια περιοχή. Στα 23,8 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος της δόνησης.

Ο σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 λεπτά πριν τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται στα 50 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του νησιού, στη θάλασσα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Ο ρόλος της Καϊλή και του Τζόρτζι με την ηγετική ομάδα

Κρήτη: θρήνος για την 30χρονη που πέθανε ενώ έτρωγε με φίλους

Μητσοτάκης: Φροντίζω να διαβάζω κάθε μέρα