Προϋπολογισμός - Μητσοτάκης: Ανάπτυξη στην οικονομία αλλά και φροντίδα στην κοινωνία

Από το 2023 η οικονομία γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα, είπε ο πρωθυπουργός.

«Συνοπτικά ο υπουργός Οικονομικών απάντησε επί της ουσίας και με στοιχεία κάνοντας τη σύγκριση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ και της τετραετίας της ΝΔ. Αν έκανα αυτό που μου ζητήσατε και μου ζητάτε επιμόνως να κάνω να προκηρύξω δηλαδή εκλογές, αυτή η κοινοβουλευτική μας αναμέτρηση θα ήταν η τελευταία. Και αναρωτιέμαι μιλήσατε συνολικά 65 λεπτά και για το τι θα κάνατε αν τελικά σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, μόλις τρία. Επιβεβαιώνετε ότι ήσασταν είστε και θα παραμείνετε κόμμα διαμαρτυρίας και όχι κόμμα εξουσίας. Κόμμα της γκρίνιας και όχι κόμμα του αποτελέσματος», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

Υπογράμμισε ότι το 2023 θα είναι καλύτερο από το 2022, εξίσου δυναμικό και εξίσου ελπιδοφόρο ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο θετικό κύκλο μιας πραγματικά νέας Ελλάδας, ενώ τόνισε: Ανάπτυξη στην οικονομία αλλά και φροντίδα στην κοινωνία. Με γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και με συνετές σταθμίσεις. Αυτές οι αρχές διαπνέουν τον τέταρτο προϋπολογισμό της κυβέρνησής μας. Δυστυχώς τον τρίτο σε συνθήκες διεθνών κρίσεων αλλά τον πρώτο μετά από 12 χρόνια με αποκλειστικά εθνική σφραγίδα και έξω από το στενό πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας».





Εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής το 2022 κλείνει με ανάπτυξη του ΑΕΠ σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Ο Κυρ. Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της ομιλίας του μίλησε για απόδειξη προόδου της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και υπενθύμισε ότι εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής το 2022 κλείνει με ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Ο δικός σας ρυθμός ανάπτυξης κ. Τσίπρα ήταν το 25% του ρυθμού ανάπτυξης της ευρωζώνης τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση», είπε.

Από το 2023 η οικονομία γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα - Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα

«Στο τέλος του 2023 ο δημόσιος πλούτος θα έχει αυξηθεί κατά 45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Στη διεθνή ύφεση λοιπόν εμείς συνεχίζουμε να απαντάμε με ανάπτυξη. Όχι όμως μόνο με ποσοτική μεγέθυνση αλλά και ποιοτική αναβάθμιση καθώς διαφοροποιείται ο ίδιος ο παραγωγικός ιστός της οικονομίας μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός με αναφορά στις εξαγωγές και τις ξένες επενδύσεις. «Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται ουσιαστικά η αναγέννηση της ελληνικής μεταποίησης», προσέθεσε.

Τόνισε, επίσης, πως ένα δίδαγμα της πανδημίας ήταν ότι η εξάρτηση από τομείς κρίσιμους και ευαίσθητους σε διεθνείς διακυμάνσεις, όπως ο Τουρισμός, μπορεί να κλυδωνίσει μια κοινωνία όπως η ελληνική. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι αριθμοί δείχνουν ότι η ανάπτυξη καταπολεμά και τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που δεν είναι άλλη από την ανεργία.

«Έτσι οι εργαζόμενοι αγγίζουν πλέον τα 4.200.000. Έχουμε ήδη προσθέσει σχεδόν 300.000 νέες δουλειές από το 2019 και 150.000 μόνον το 2022. Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 9,7% μέσα στο 2022», εξήγησε.

Είπε ακόμη ότι «στο τέλος του 2023 το δημόσιο χρέος θα κινείται στο 160% του ΑΕΠ, έχοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Ενώ το 2022 θα είναι το τελευταίο έτος με πρωτογενές έλλειμμα. Από το 2023 η οικονομία γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα».

Μόνο για την ανάσχεση του αυξημένου κόστους ζωής διοχετεύθηκαν συνολικά 15,1 δισ. με στοχευμένες παρεμβάσεις και επιδοτήσεις

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς η κυβέρνηση να αποκλίνει ούτε στιγμή από τις δεσμεύσεις της σε δύο μέτωπα: την ελάφρυνση των πολιτών από τους φόρους και τη στήριξή τους απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, και δεύτερον την αλλαγή της εικόνας της Ελλάδος.

Τόνισε ενδεικτικά ότι ο ΕΝΦΙΑ έχει μειωθεί κατά 34% κι αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τους λίγους. «Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν», είπε.

Ανέφερε ότι πολλά προϊόντα εξακολουθούν και έχουν χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, δύο φορές δόθηκε έκτακτη ενίσχυση στους πιο ευάλωτους από την οποία ωφελήθηκε το ένα τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού αλλά και τα αναχώματα της Πολιτείας στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής που δεν ήταν και λίγα. Μόνο για την ανάσχεση του αυξημένου κόστους ζωής διοχετεύθηκαν συνολικά 15,1 δισ. με στοχευμένες παρεμβάσεις και επιδοτήσεις, προσέθεσε.

Από τον Φεβρουάριο και για 6 μήνες η πολιτεία θα καλυπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα

O πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «μετά από 12 χρόνια, 1.700.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση κοντά στο 8%. Ενώ ακόμα 1.000.000 θα έχουν έμμεσο όφελος από την πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Ανακούφιση όμως, έρχεται και για 2.300.000 πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, στους οποίους θα καταβληθεί επίδομα 250 ευρώ».

Και προσέθεσε: «Προχωράμε σε μια νέα πρωτοβουλία για να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά. Η περίμετρος του μέτρου απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ώστε από τη νέα πρωτοβουλία να ωφεληθεί και η μεσαία τάξη. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για 6 μήνες η Πολιτεία θα καλυπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων: φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία».





Θα εξακολουθήσουν οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, αποδυναμώνοντας τις αυξήσεις

Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή, μεταξύ άλλων επεσήμανε επίσης ότι: «Στον τομέα της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα με τη διεκδίκηση ευρωπαϊκής απάντησης, σε εθνικό επίπεδο θα διατεθούν συνολικά πάνω από 8 δισ. ευρώ» και συμπλήρωσε: «Τα 3,5 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς τα νοικοκυριά και 4,8 δισ. προς τις επιχειρήσεις. Θα εξακολουθήσουν οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, αποδυναμώνοντας τις αυξήσεις, ενώ θα διατεθούν ακόμα 500 εκατ. ευρώ για το αυξημένο επίδομα θέρμανσης».

Ανατάχθηκε μια βαλτωμένη οικονομία και ανορθώθηκε μία ξεχασμένη εθνική άμυνα

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «ανατάχθηκε μια βαλτωμένη οικονομία και ανορθώθηκε μία ξεχασμένη εθνική άμυνα. Τα θυμίζω γιατί αξίζει να σταθμίσουμε το πού βαδίζουμε ενθυμούμενοι όμως και το από πού ξεκινήσαμε. Και σε αυτό το γερό υπόβαθρο των τριάμισι ετών εδράζεται και ο προϋπολογισμός του 2023. Προϋπολογισμός που αναγνωρίζει την απόσταση που έχει διανυθεί αλλά και δεν παραγνωρίζει τα εμπόδια τα οποία έρχονται. Δυστυχώς, η παγκόσμια αστάθεια παραμένει όπως παραμένουν και οι πληθωριστικές πιέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η δημοσιονομική ευελιξία θα πρέπει να παραμείνει σε αρμονία με τη δημοσιονομική ισορροπία. Γι αυτές τις δυσκολίες προετοιμαζόμαστε. Δεν τις φοβόμαστε αντίθετα τις διαχειριζόμαστε με πρωτοβουλίες, οι οποίες εκτείνονται σε τρία πεδία: τη στήριξη του εισοδήματος, την προστασία από τις συνέπειες της ενεργειακής θύελλας και ασφαλώς την ανάπτυξη».

Μια σειρά πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν με την πρόοδο του νέου έτους

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και αυτό «προκαλεί στην αντιπολίτευση μία δυσθυμία για το πώς μία κεντροδεξιά κυβέρνηση μπορεί και ασκεί μία τόσο ευρεία κοινωνική πολιτική. Δεν πειράζει όμως. Το αντιλαμβάνονται πρώτοι οι πολίτες προς τους οποίους κατευθύνονται σημαντικά ποσά για την ανακούφισή τους».

Είπε ότι μια σειρά πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν με την πρόοδο του νέου έτους από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Μαΐου του 2023 και τη διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα μέχρι την ελάφρυνση των δημοσίων υπαλλήλων πέρα από την ειδική εισφορά και από την ήδη ψηφισμένη εισφορά του Ταμείου Πρόνοιας η οποία καταργείται. Ή την απαλλαγή του φόρου επιτηδεύματος από όσους επαγγελματίες και επιχειρήσεις κάνουν μόνιμες προσλήψεις.

Ο τίτλος της επόμενης θητείας θα είναι καλύτεροι μισθοί για όλους τους Έλληνες

Στο «το είπαμε το κάναμε, προσθέτουμε τώρα και το κάναμε και θα το κάνουμε» και «αν ο τίτλος της πρώτης μας θητείας, η κορωνίδα των προεκλογικών μας δεσμεύσεων ήταν λιγότεροι φόροι, ο τίτλος της επόμενης θητείας θα είναι καλύτεροι μισθοί για όλους τους Έλληνες», είπε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγική δέσμευση της κυβέρνησης η σύγκλιση των αμοιβών της πατρίδας μας με αυτές της ΕΕ και όσοι αμφιβάλλουν γι΄αυτό δεν έχουν παρά να ξαναδιαβάσουν τις προγραμματικές δηλώσεις που έγιναν από αυτό το βήμα τον Ιούλιο του 2019 και θα διαπιστώσουν ότι όλες οι κεντρικές της δεσμεύσεις έγιναν πράξη από αυτή την κυβέρνηση.

Πώς εξηγείτε ότι αποκαλέσατε Δούρειο Ίππο της ΝΔ ένα δικό σας στέλεχος; Τώρα καταλάβατε ότι είναι Δούρειος Ίππος; Αφού βγήκαν οι αποκαλύψεις;

Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο πρωθυπουργός ρώτησε: «πώς εξηγείτε ότι αποκαλέσατε Δούρειο Ίππο της ΝΔ ένα δικό σας στέλεχος; Τώρα καταλάβατε ότι είναι Δούρειος Ίππος; Αφού βγήκαν οι αποκαλύψεις; Με τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είχε εκλεγεί στην ίδια λίστα από τους ίδιους ψηφοφόρους. Εξάλλου την πολιτική του επιδίωξη ο κ. Ανδρουλάκης την παρουσίασε στέλνοντας κι ένα μήνυμα σε πολλούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στην ενότητα για τον δημιουργικό εκσυγχρονισμό της πατρίδας μας. Μας είπε: η ΝΔ στην αντιπολίτευση και προοδευτική κυβέρνηση. Εάν η ΝΔ είναι στην αντιπολίτευση ένας συνδυασμός κυβερνητικός υπάρχει: εσείς παρέα με το ΣΥΡΙΖΑ. 'Αλλος δεν υπάρχει. Εκτός αν φαντάζεστε κ. Κατρίνη ότι θα πάρετε 40%. Κι εγώ θέλω να καρφώνω σαν τον Αντετοκούμπο αλλά δεν μπορώ, τι να κάνω;».

Το σκάφος της Ελλάδος -ειδικά σε αυτή την αβεβαιότητα- χρειάζεται σωστή πυξίδα, σταθερό τιμόνι και δοκιμασμένο σε κρίσεις, έμπειρο πλήρωμα

Έκανε ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην «απειλή της ακυβερνησίας που καραδοκεί πίσω από την απλή αναλογική» και είπε ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία τους γιατί αναδεικνύουν και την κρισιμότητα των εκλογών που έρχονται.

«Στην πρώτη εκλογή για να ορίσουν οι πολίτες την κυβέρνηση που θέλουν και στη δεύτερη για να την κάνουν ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο αποτελεσματική. Γι αυτό και η ψήφος τους δεν μπορεί να είναι παρά μία και σταθερή δικαιώνοντας νομίζω τη θέση ότι το σκάφος της Ελλάδος -ειδικά σε αυτή την αβεβαιότητα- χρειάζεται σωστή πυξίδα, σταθερό τιμόνι και χρειάζεται δοκιμασμένο σε κρίσεις και έμπειρο πλήρωμα. Από συνθήκες δηλαδή που προσφέρει μόνο ο δρόμος της σιγουριάς, της συνέπειας, της συνέχειας και της σταθερότητας. Ο δρόμος της αυτοδύναμης Ελλάδος που εμείς προτείνουμε».

Ο φετινός προϋπολογισμός δεν θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησής μας

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «τον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε σε λίγο τον διαπερνούν αυτές οι τρεις λέξεις: σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Είναι τρεις λέξεις που καθίστανται εθνική αναγκαιότητα σε μία παγκόσμια συγκυρία μεγάλης αβεβαιότητας».

Από τις ηγεσίες της αντιπολίτευσης ειδικά της αξιωματικής είπε ότι θα ζητήσει ένα πράγμα μόνο: να μη γίνουν πάλι θλιβερή εξαίρεση αρνούμενοι τα κονδύλια για την άμυνα του τόπου. «Ο φετινός προϋπολογισμός λοιπόν μπορεί να είναι ο τέταρτος της θητείας μας, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν -δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που θα προεξοφλήσουν κανένα εκλογικό αποτέλεσμα- δεν θα είναι όμως ο τελευταίος της κυβέρνησής μας. Αντίθετα αποτελεί τον πρόλογο του οδικού χάρτη της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια κι έναν ακόμα λόγο για τον οποίο αύριο θα πάρει δεύτερη εντολή η αυτοδύναμη Ελλάδα για να πάει μπροστά -θα το ξαναπώ- με σταθερότητα, με συνέπεια και με συνέχεια».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάφερε σε δήλωσή του: «Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα ότι είναι ένας “πρίγκιπας” σε αποδρομή. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των απευθείας αναθέσεων και των εκθετικά αυξανόμενων κοινωνικών ανισοτήτων είχε το πολιτικό θράσος να συσχετίσει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη με τον Πάνο Καμμένο. Μάλλον θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι είναι παιδιά της ίδιας πολιτικής μήτρας και συνυπήρξαν για πάρα πολλά χρόνια στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη όσο και αν δεν αρέσει στον κ.Μητσοτάκη και στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που υπηρετεί με ευλάβεια εις βάρος του ελληνικού λαού».





