Προϋπολογισμός - Μητσοτάκης: Κρατική κάλυψη στις αγορές τροφίμων των νοικοκυριών

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Κατά την ομιλία του στη Βουλή πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως από τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση θα καλύπτει το 10% των αγορών των πολιτών στα σούπερ μάρκετ και συνολικά στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «μετά από 12 χρόνια, 1.700.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση κοντά στο 8%. Ενώ ακόμα 1.000.000 θα έχουν έμμεσο όφελος από την πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Ανακούφιση όμως, έρχεται και για 2.300.000 πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, στους οποίους θα καταβληθεί επίδομα 250 ευρώ».

Και προσέθεσε: «Προχωράμε σε μια νέα πρωτοβουλία για να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά. Η περίμετρος του μέτρου απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ώστε από τη νέα πρωτοβουλία να ωφεληθεί και η μεσαία τάξη. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για 6 μήνες η Πολιτεία θα καλυπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων: φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία».

