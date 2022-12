Economist: Η Ελλάδα οικονομικός νικητής του 2022

Πρωτιά για την Ελλάδα σύμφωνα με τον Economist. Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οικονομική νικήτρια για το 2022 ανακηρύσσει την Ελλάδα ο Economist σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σε μια χρονιά με τον πληθωρισμό 10% σε ετήσια βάση, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο να έχει περικόψει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ορισμένες χώρες τα έχουν πάει αρκετά καλά.

Την καλύτερη επίδοση μεταξύ 34 χωρών, ως επί το πλείστον πλούσιων, είχε η Ελλάδα το 2022, σύμφωνα με ανάλυση του Economist.

Η κατάταξη των χωρών έγινε με βάση τα στοιχεία πέντε οικονομικών δεικτών σχετικά με το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το εύρος του πληθωρισμού, δηλαδή το ποσοστό των προϊόντων που αυξήθηκαν πάνω από 2%, την πορεία του χρηματιστηρίου και το δημόσιο χρέος.

Εκτός της Ελλάδας, υψηλές επιδόσεις είχαν και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία. Αντίθετα, χαμηλή επίδοση είχε η Γερμανία, η οποία κατατάχθηκε στην 30η θέση, ενώ στις τελευταίες θέσεις φιγουράρουν η Εσθονία και η Λετονία.

Το ΑΕΠ της Ελλάδας στο διάστημα από το δ' τρίμηνο του 2021 έως το γ' τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε 2,2%, ενώ στην Ιταλία αυξήθηκε 1,8%, στην Ισπανία 1,5% και στη Γερμανία (1,3%). Αντίθετα, στην Εσθονία το ΑΕΠ μειώθηκε 3,1% στο ίδιο διάστημα.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 7,8% στην Ελλάδα το πρώτο 10μηνο του 2022 και το 82,4 των προϊόντων αυξήθηκαν πάνω από 2%. Στην Ιταλία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε 10,8% αλλά το εύρος του ήταν 64,7%. Στη Γαλλία, οι αυξήσεις τιμών ήταν 5,6% και το εύρος τιμών 76,5%. Στη Γερμανία οι τιμές αυξήθηκαν 10% στο ίδιο διάστημα και το εύρος των αυξήσεων ήταν 88,2%, ενώ τον υψηλότερο πληθωρισμό είχε η Εσθονία (16,7% με εύρος 94,1%).

Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αυξήθηκαν 0,8% στο 11μηνο του 2022, ενώ στις περισσότερες χώρες καταγράφηκε πτώση των τιμών. Στα διεθνή χρηματιστήρια, οι μετοχές έκαναν βουτιά 15% στην ίδια περίοδο.

Οι μετοχές τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα μειώθηκαν σχεδόν 20% φέτος, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με την πτώση που καταγράφηκε στις ΗΠΑ.

Πρωταθλήτρια ήταν η Ελλάδα στη μείωση του καθαρού δημόσιου χρέους, το οποίο εκτιμάται, όπως αναφέρει ο Economist, ότι μειώθηκε 16% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ σε άλλες χώρες σημείωσε μικρότερη μείωση ή αύξηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην πρωτιά αυτή της χώρας με ανάρτησή του στο Twitter και φωτογραφία με το γράφημα, στην οποία αναφέρει: "Ο "Economist" κατατάσσει την Ελλάδα ως την κορυφαία απόδοση για το 2022 μεταξύ 34 χωρών, με υψηλή ανάπτυξη, στενό εύρος πληθωρισμού, μειωμένη αναλογία χρέους προς ΑΕΠ και υπεραπόδοση του χρηματιστηρίου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι οι προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Ανυπομονούμε για το 2023!"

.@TheEconomist ranks Greece as the top 2022 performer among 34 countries, with high growth, narrow inflation breadth, plunging debt-to-GDP ratio and outperforming stockmarket. Very glad to see that our efforts and reforms are making a real impact. We look forward to 2023! pic.twitter.com/dFkUpJnRzs