Ελληνοτουρκικά: Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη συνάντηση Μπούρα - Καλίν

Το State Department εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ελληνοτουρκικό τετ α τετ Μπούρα - Κάλιν. Πώς σχολιάζει τις απειλές Ερντογάν ότι θα "μπει νύχτα" στην Ελλάδα.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Oι ΗΠΑ καλωσόρισαν την συνάντηση Μπούρα- Καλίν στις Βρυξέλλες και ενθαρρύνουν τις συζητήσεις Ελλάδας και Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα.Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφερόμενος στις απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν αρκέστηκε να εποναλάβει την λύπη τουγια την προκλητική ρητορική του Τούρκου προέδρου χωρίς να τις καταδικάσει.

Πιο συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση του ANT1 για την συνάντηση Μπούρα-Καλίν ανέφερε σχετικά : "Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την πρόσφατη συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ της Άννας-Μαρίας Μπούρα, της διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, και του Ιμπραήμ Καλίν, του εκπροσώπου και επικεφαλής συμβούλου του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Ενθαρρύνουμε αυτές τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα".

Aναφορικά με τις δηλώσεις Ερντογάν που για ακόμη μια φορά απείλησε πως «θα έρθουμε νύχτα», ενώ είπε ότι ο πύραυλος Τayfun μπορεί να φτάσει και σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. σχολίασε :"Σε μια εποχή που η ενότητα χρειάζεται περισσότερο μεταξύ των Συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες λυπούνται για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων. Οι απειλές και η προκλητική ρητορική μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν".

