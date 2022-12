Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Νέο αίτημα εξέτασης μαρτύρων ειδικών γνώσεων

Τι ζητά η 34χρονη κατηγορουμένη από τη δικαστική λειτουργό, πριν την απολογία της.

Νέο αίτημα εξέτασης μαρτύρων,ιατροδικαστών και άλλων, υπέβαλε την παραμονή της προγραμματισμένης απολογία της, για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η προσωρινά κρατούμενη για τον θάνατο της 9χρονης πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, που έπειτα από δύο προθεσμίες έχει κληθεί αύριο σε απολογία για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, υπέβαλε σήμερα δια του συνηγόρου της Αλέξη Κούγια νέο αίτημα την ανακρίτρια της υπόθεσης, από την οποία ζητά να καλέσει σε απολογία συγκεκριμένους επιστήμονες, ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων αλλά και σε κατ' αντιπαράσταση εξέταση κάποιους από αυτούς. Το αίτημα έρχεται μετά από αντίστοιχο που είχε υποβάλει σχετικά με εξέταση μαρτύρων το οποίο ικανοποιήθηκε από την Ανακρίτρια.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του κ. Κούγια , έπειτα από όσα κατέθεσαν ειδικοί επιστήμονες "απεδείχθη, έστω και με καθυστέρηση πολλών μηνών, ότι οι τακτικές ιατροδικαστές Αθηνών και Πατρών, κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αλλά και ο τακτικός ιατροδικαστής Πειραιώς κος Τσαντίρης, δικαιώνονται για τις πραγματογνωμοσύνες, τις οποίες είχαν εκδώσει όπου διέγνωσαν θανάτους των δύο αειμνήστων κοριτσιών από παθολογικά αίτια και όχι από εγκληματική ενέργεια".

Η 34χρονη κατηγορουμένη,σύμφωνα με τον συνήγορο της Αλέξη Κούγια ζητά από τη δικαστική λειτουργό, πριν την απολογία της:

-Να κληθεί και να εξετασθεί σήμερα ή και αύριο, ωστόσο πριν την απολογία της κας κατηγορουμένης, η ιατροδικαστής - πραγματογνώμονας Αθηνών και Πειραιώς Ουρανία Δημακοπούλου.(είχε διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη στην υπόθεση του "Δόκτορα Κόντος")

-Να κληθεί και να εξεταστεί σήμερα ή αύριο, ωστόσο πριν την απολογία της κας κατηγορουμένης, η κα Χαρά Σπηλιοπούλου, (καθηγήτρια Ιατροδικαστικής)

-Να κληθεί και να εξεταστεί συμπληρωματικά η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα μετά τις αντιφατικές καταθέσεις της Αντιγόνης Μητσέλου και Να εξεταστούν κατ' αντιπαράσταση με όσους αναφέρονται ανωτέρω.

"'Αλλως, εξ ονόματος της κυρίας κατηγορουμένης θα προβώ σε όλες τις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειας, ώστε να εξασφαλίσω τα νόμιμα συμφέροντά της" αναφέρει ο κ. Κούγιας ο οποίος χαρακτηρίζει "αυτοδιορισμένους" τους ιατροδικαστές Νίκο Καρακούκη και Νίκο Καλόγρηα, οι οποίοι αποφαίνονται σε πόρισμα προς την Εισαγγελία ότι οι θάνατοι της Μαλένας και της Ίριδας είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η εξέταση των μαρτύρων που ζητά είναι επιβεβλημένη ώστε "η Ελληνική Δικαιοσύνη για να κρίνει την τύχη της κας Σ.Π. θα έχει να διαλέξει μεταξύ των επισήμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσυνών των κ.κ. Τσιόλα, Τσάκωνα, Δημακοπούλου, και των κ.κ. Κραββαρίτη, Μεσογίτη, Τσαντίρη (αναμένουμε άλλες 2 ιατροδικαστικές εκθέσεις άλλων 2 τακτικών ιατροδικαστών) και τις κωμικού επιστημονικού ιατροδικαστικού περιεχομένου των κ.κ. Καρακούκη και Καλόγρητσα".

Στο αίτημα μάλιστα ο κ. Κούγιας τονίζει πως "προς το συμφέρον της κυρίας κατηγορουμένης δεν θα επιτρέψω να απολογηθεί χωρίς να διενεργηθούν αυτές οι επιβεβλημένες ανακριτικές πράξεις, αιτούμαι όπως ικανοποιηθούν τα ως άνω αιτήματα της κυρίας κατηγορουμένης, όντας βέβαιος ότι έτσι θα αποδειχθεί η αθωότητα της".









