Πισπιρίγκου: Nέοι μάρτυρες για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Ακόμη μια προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η Ρούλα Πισπιρίγκου. Τα αιτήματα Κούγια και η δήλωσή του.



Τρίτη προθεσμία για την απολογία της έλαβε η Ρούλα Πισπιρίγκου που έχει κληθεί για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, μετά την αποδοχή από την ανακρίτρια της υπόθεσης ,του αιτήματος για την εξέταση νέων μαρτύρων, ιατροδικαστών που υπέβαλε η 34χρονη.

Η προσωρινά κρατούμενη για τον θάνατο της πρώτης κόρης της, Τζωρτζίνα έλαβε προθεσμία για τις 21 Δεκεμβρίου, μετά την απόφαση της ανακρίτριας να κάνει δεκτά τα αιτήματα που κατέθεσε ο συνήγορος της κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας για κλήτευση συγκεκριμένων μαρτύρων αλλά της ένστασης της, για ακυρότητα της προδικασίας.

Η ένσταση θα κριθεί τις επόμενες ημέρες από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ο συνήγορος της 34χρονης Αλέξης Κούγιας ζητεί να κληθούν και να εξετασθούν ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων οι: Χρήστος Κραββαρίτης, ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Φώτιος Χατζηνικολάου, αναπληρωτής καθηγητής ιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ και Συμεών Μεσογίτης, ιατροδικαστής.

Επιπλέον, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου ζητεί να κληθούν και να εξετασθούν συμπληρωματικά οι Νικόλαος Καρακούκης, Νικόλαος Καλόγρηας, Χρήστος Ευτυχιάδης αλλά και να εξετασθούν για πρώτη φορά οι καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Χαρά Σπηλιοπούλου και ο καρδιολόγος Γεώργιος Σταυρουλάκης.

Ο κ. Κούγιας κατέθεσε επίσης αίτημα προκειμένου να κληθούν για κατάθεση ο ιατροδικαστής Σ. Τσαντίρης ,ο οποίος έχει κάνει τη νεκροψία-νεκροτομή κατ' εντολή της Ρούλας Πισπιρίγκου για το θάνατο της Μαλένας, και η παθολογοανατόμος κ. Αντιγόνη Μητσέλου.

"Σήμερα είναι μία εξαιρετική μέρα για τη Δικαιοσύνη, γιατί η τακτική ανάκριση έκανε δεκτά όλα τα αιτήματά μας και η ανακρίτρια κ. Τζωρτζάτου, δέχτηκε ότι έπρεπε να έχουν εξεταστεί όλοι αυτοί οι μάρτυρες. Θα τους καλέσει όλους όσους αναφέρονται" τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Κούγιας.

Σε ανακοίνωση του, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας αναφέρει:

«Προς αποφυγή παραπλάνησης και παραπληροφόρησης της ελληνικής κοινωνίας για τους λόγους, για τους οποίους η 35η Τακτική Ανακρίτρια κα Τζωρτζάτου έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα μας, όσον αφορά την εξέταση μαρτύρων με ειδικές επιστημονικές γνώσεις που κακώς δεν εξετάσθηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση και την τακτική ανάκριση, δημοσιοποιούμε και το συμπληρωματικό αίτημά μας σε συνάρτηση με τη δημοσιοποίηση του κατατεθέντος στην κα Ανακρίτρια χθεσινού αιτήματός μας, ώστε να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα Μητσέλου (συμπληρωματικά) και ο ιατροδικαστής Πειραιά κ. Τσαντίρης, ο οποίος είχε αποφανθεί με πραγματογνωμοσύνη που διενήργησε κατόπιν μηνύσεως της κυρίας Σ.Π κατά ιατρών, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για το θάνατο της θυγατέρας της Μαρίας – Ελένης, ότι ο θάνατος της Μαρίας - Ελένης δεν οφείλεται ούτε σε εγκληματική ενέργεια, ούτε σε ιατρικό λάθος.

Αυτή η πραγματογνωμοσύνη, η οποία ακολουθήσε τη μήνυση της Σ.Π και του συζύγου της, είναι από τα κορυφαία επιχειρήματα της υπερασπίσεώς της, αφού είναι αδιανόητο να έχει αφαιρέσει τη ζωή της Μαρίας-Ελένης και η ίδια να ζητά να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αίτια του θανάτου της.

Δημοσιοποιούμε, επίσης, το κύριο νομικό αίτημά μας, το οποίο άφορά όλη την παρανομία της διαδικασίας κατά την προανάκριση, που είναι η εκτός κάθε νομιμότητας διαδικασία ιατροδικαστικών γνωμοδοτήσεων των Καρακούκη – Καλόγρηα, οι οποίοι κατά παράβαση των καθηκόντων τους, ενώ θα έπρεπε να ενημερώσουν τον χειριζόμενο την υπόθεση Εισαγγελέα κ. Αντώνιο Ελευθεριάνο ότι κωλύονται να γνωμοδοτήσουν εάν η ιατροδικαστική έκθεση μετά από νεκροψία-νεκροτομή της κας Τσάκωνα είναι ορθή, αφού αυτό απαγορεύεται, διότι υπηρετούν στην ίδια ιατροδικαστική υπηρεσία, αυτοί αυτοδιορίστηκαν και δέχθηκαν, αντί να αρνηθούν, με ιατροδικαστική γνωμοδότηση να ανατρέψουν τόσο τις εκθέσεις των ιατροδικαστών που διενήργησαν νεκροψία – νεκροτομή όσο και την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ιατροδικαστή Σωκράτη Τσαντίρη, ενώ θα έπρεπε να απαντήσουν στον Εισαγγελέα κο Ελευθεριάνο ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και η πραγματογνωμοσύνη ελέγχονται και ανατρέπονται μόνο με νέα (επαναληπτική ή συμπληρωματική) πραγματογνωμοσύνη από ιατροδικαστές άλλης ιατροδικαστικής υπηρεσίας (αφού συνυπηρετούν με την κα Τσάκωνα), ώστε να δοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 183 επ ΚΠΔ το δικαίωμα στον κατηγορούμενο ή τον ύποπτο να ασκήσει το δικαίωμα της εξαίρεσης και το δικαίωμα διορισμού τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα απέτρεπαν την κακοποίηση των κανόνων της ιατροδικαστικής επιστήμης που έχει λάβει χώρα στην υπόθεση αυτή.

Δημοσιοποιούμε την ένσταση της απόλυτης ακυρότητας, η οποία, ως ήταν αυτονόητο, είχε αποτέλεσμα την αναβολή της απολογίας και τη διαβίβαση της δικογραφίας στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο μετά από πρόταση Εισαγγελέα θα αποφανθεί για την εγκυρότητα ή ακυρότητα της προδικασίας και σε περίπτωση αποδοχής της ενστάσεως θα ακυρώσει τη διαδικασία.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι, αν η εν λόγω ένσταση είχε υποβληθεί κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, θα είχε προστατεύσει ουσιαστικά τα δικαιώματα της κατηγορουμένης, διότι δεν θα είχε ασκηθεί η σε βάρος της ποινική δίωξη, αλλά δυστυχώς δεν υποβλήθηκε από την τότε υπεράσπιση της κατηγορουμένης.»





