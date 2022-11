Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Αγωγές και μηνύσεις προς ιατροδικαστές

Τι αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου.



Αίτημα για νέα προθεσμία από την 35η Ανακρίτρια υπέβαλε δια του συνηγόρου της Αλέξη Κούγια η Ρούλα Πισπιρίγκου, που ζητεί πριν από την απολογία της να ληφθούν καταθέσεις από συγκεκριμένους ιατροδικαστές και μάλιστα να εξετασθούν κατ’ αντιπαράσταση με τους κ.κ. Νίκο Καρακούκη και Νίκο Καλόγρηα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρει στο αίτημά της, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Ο Αλέξης Κούγιας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την «αποφυγή σκόπιμων παρερμηνειών» σχετικά με το αίτημα της Ρούλας Πισπιρίγκου. Ο κ. Κούγιας αναφέρει πως «θα ακολουθήσουν μηνύσεις και αγωγές εναντίον όλων όσοι παρανόμησαν και την κατέστησαν κατηγορούμενη με κωμικού επιστημονικού περιεχομένου γνωμοδοτήσεις και παραστάσεις σε καθημερινές πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές ιατροδικαστών που ούτε μια νεκροψία-νεκροτομή έχουν διενεργήσει».



Αναλυτικά, ζητούν να κληθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες ειδικών γνώσεων οι:

Χρήστος Κραββαρίτης, Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας

Φώτιος Χατζηνικολάου, αναπληρωτής καθηγητής, ιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Συμεών Μεσογίτης, ιατροδικαστής

Επιπλέον, η κατηγορούμενη ζητεί να κληθούν και να εξεταστούν συμπληρωματικά οι:

Νικόλαος Καρακούκης,

Νικόλαος Καλόγρηας

Χρήστος Ευτυχιάδης,

Και να εξεταστούν για πρώτη φορά οι:

Χαρά Σπηλιοπούλου

Γεώργιος Σταυρουλάκης

Η ανακοίνωση:

Το δικηγορικό μας γραφείο δημοσιοποιεί τα νόμιμα αιτήματα, τα οποία, με υποδομή και άριστες επιστημονικές παρατηρήσεις πραγματικά έγκριτων και εντίμων ιατροδικαστών, υποβάλλαμε στην 35η Τακτική Ανακρίτρια, κα Τζωρτζάτου, τα οποία αναμένουμε να ικανοποιηθούν άμεσα και προ της απολογίας της κας κατηγορουμένης, επιφυλασσόμενοι στην περίπτωση κατά την οποία παρανόμως δεν ικανοποιηθούν, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζεται η άκρως παράνομη και μεροληπτική διαδικασία εις βάρος της, να ασκήσουμε για την ικανοποίηση των νομίμων δικαιωμάτων της κάθε νόμιμο μέσο εναντίον οιουδήποτε, είτε αυτός είναι Εισαγγελέας, είτε τακτικός Δικαστής.

Αυτονόητο είναι και εύκολο να το αντιληφθεί ο οιοσδήποτε, μετά την ανάγνωση του συγκεκριμένου δικογράφου, ότι θα ακολουθήσουν μηνύσεις και αγωγές εναντίον όλων όσοι παρανόμησαν και την κατέστησαν κατηγορούμενη με κωμικού επιστημονικού περιεχομένου γνωμοδοτήσεις και παραστάσεις σε καθημερινές πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές ιατροδικαστών που ούτε μια νεκροψία-νεκροτομή έχουν διενεργήσει, εναντίον ιατροδικαστών που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε Ελληνικές Ιατρικές Σχολές και τελείωσαν ιατρικές σχολές αμφισβητούμενης αξιοπιστίας στην Ιταλία, εναντίον παρουσιαστών και παρουσιαστριών που οικοδόμησαν την καριέρα και την οικονομική τους εκτόξευση στη δυστυχία της κας κατηγορουμένης, αλλά και εναντίον παθολογοανατόμων και καρδιολόγων, οι οποίοι σε συνεργασία με τους δήθεν κορυφαίους ιατροδικαστές της χώρας εφήρμοσαν ιατρικές μεθόδους και έρευνες που ουδέποτε μέχρι σήμερα σε ουδεμία παθολογοανατομική εξέταση εφαρμόστηκαν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται καν στους πίνακες των πραγματογνωμόνων της χώρας.

Τα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στην υπόθεση αυτή είναι πρωτοφανή και ανήκουστα, τα οποία τόσο ο επικεφαλής του γραφείου μας, όσο κι εμείς οι συνεργάτες του δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν, νομιμοποιώντας αυτού του είδους τις πρωτοφανείς και παράνομες συμπεριφορές από οιονδήποτε, οιαδήποτε θεσμική θέση κι αν κατέχει.

Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε με την αδιάκοπη ομαδική επιστημονική εργασία που από κοινού καταβάλλουμε επί ένα μήνα την προηγούμενη προκλητική υπερασπιστική ανεπάρκεια, την οποία η δυστυχής κα κατηγορουμένη βίωσε όλους αυτούς τους μήνες και παρά το ότι η αθωότητά της θα έπρεπε να έχει αναδειχτεί αυτεπαγγέλτως τόσο από τις Εισαγγελικές Αρχές, όσο και από τους δήθεν «κορυφαίους» αυτοδιορισθέντες ιατροδικαστές και τους ανεπαρκέστατους επιστημονικά συνεργάτες τους, τους οποίους αυθαίρετα εκείνοι επέλεξαν.

Υ.Γ. Εάν γνώριζαν όλοι αυτοί που παρανόμησαν εις βάρος της κας Σ.Π. ποιοί άλλοι πραγματικά κορυφαίοι καθηγητές της ιατροδικαστικής και ιατροδικαστές ασχολούνται αυτήν τη στιγμή με την τρομερή αυτή υπόθεση και σε ποιες επιστημονικές απόψεις έχουν καταλήξει και αναφερόμεθα σε ιατροδικαστικές προσωπικότητες που κόσμησαν τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες επί σαράντα έτη και οι οποίοι μελετούν αυτήν τη στιγμή και προσεγγίζουν επιστημονικά όλη αυτήν την πρωτοφανή για τα παγκόσμια ιατροδικαστικά δεδομένα υπόθεση, είμαστε βέβαιοι ότι θα είχαν χάσει τον ύπνο τους.

Αθήνα, 24.11.2022

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Αλέξης Κούγιας

