Πισπιρίγκου: Ορίστηκε η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Η προσωρινά κρατούμενη μητέρα των τριών κοριτσιών θα λογοδοτήσει για το θάνατο της 9χρονης πρωτότοκης κόρης της



Στις 9 Ιανουαρίου 2023 η Ρούλα Πισπιρίγκου θα καθήσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όπου θα λογοδοτήσει δημόσια για το θάνατο της 9χρονης πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η δίκη της προσωρινά κρατούμενης μητέρας των τριών κοριτσιών, τα οποία κατά τις δικαστικές αρχές δολοφονήθηκαν από τα δικά της χέρια, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η Πισπιρίγκου θα βρεθεί ενώπιον των δικαστών του ΜΟΔ κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πρώτου της παιδιού, που έχασε την ζωή του τον Ιανουάριο του 2022, δηλητηριασμένο με ισχυρή δόση της επικίνδυνης ουσίας κεταμίνης.

Στο κατηγορητήριο για την υπόθεση της Τζωρτζίνας, περιγράφονται στιγμή προς στιγμή όσα πέρασε το κοριτσάκι, τόσο όταν κινδύνεψε να πεθάνει με υπαιτιότητα της μητέρας του, περίπου έναν χρόνο πριν από το θάνατό της όσο και όταν τελικά υπέκυψε από τη θανατηφόρα δόση της ουσίας που φέρεται να της χορήγησε μέσα στο νοσοκομείο, η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η 34χρονη την ερχόμενη Παρασκευή απολογείται στην ανακρίτρια και για τη δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της και αφορά τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

