Ρούλα Πισπιρίγκου: Στην Ανακρίτρια για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Αναμένεται να πάρει νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Τι είπε ο συνήγορος της, Αλέξης Κούγιας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Νέα προθεσμία για την απολογία της αναμένεται ότι θα ζητήσει από την Ανακρίτρια που ερευνά τους θανάτους της Μαλένας και Ίριδας Δασκαλάκη, η Ρούλα Πισπιρίγκου που έχει κληθεί να λογοδοτήσει σήμερα για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της.

Η 34χρονη προσωρινά κρατούμενη για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας , προτίθεται να ζητήσει από την 35η Τακτική Ανακρίτρια να της δώσει νέα προθεσμία για την απολογία της, καθώς ο συνήγορός της θα βρίσκεται εκτός Αθήνας. Έτσι θα ζητηθεί από την δικαστική λειτουργό επιπλέον χρόνος που θα αξιοποιηθεί από την υπεράσπιση της 34χρονης για να προετοιμάσει τον αντίλογο της στα στοιχεία που έφεραν την Ρούλα Πισπιρίγκου ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των μικρότερων κοριτσιών της.

Η 34χρονη, κατηγορούμενη ήδη για ανθρωποκτονία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας, θεωρείται υπαίτια για την δολοφονία της Μαλένας, 3,5 ετών, στις 13 Απριλίου 2019 ενώ το κοριτσάκι είχε κάνει επιτυχή θεραπεία για «λεμφαδενίτιδα τραχήλου δεξιάς γνάθου» αλλά και της μόλις έξι μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021.

Η Πισπιρίγκου μεταφέρθηκε από τις φυλακές στις 25 Οκτωβρίου στο ανακριτικό γραφείο και έλαβε από την Ανακρίτρια προθεσμία για σήμερα. Η 34χρονη είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας Δασκαλάκη κατέληξαν από εγκληματικές ενέργειες της μητέρας τους η οποία αναμένει ήδη τον προσδιορισμό της δίκης της για την υπόθεση της Τζωρτζίνας που κατέληξε τον Ιανουάριο του 2022.

