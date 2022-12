Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ που περνούσαν από το σημείο δεν έφεραν αποτελέσματα.

Τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στα διόδια του Μοσχοχωρίου με ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ταξίδευε με ΙΧ αυτοκίνητο προς Θεσσαλονίκη.

Η άτυχη 83χρονη συνταξίδευε μαζί με την κόρη και τον εγγόνο της όταν δεν αισθάνθηκε καλά και έχασε τις αισθήσεις την στιγμή που το αυτοκίνητο βρισκόταν στα διόδια.

Συμπωματικά από το σημείο περνούσε διερχόμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας που μετέφερε ασθενή με εξιτήριο στο Βόλο και σταμάτησε για τις πρώτες βοήθειες. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ότι μπορούσαν για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, όμως η 83χρονη δε τα κατάφερε και εξέπνευσε.

Στο σημείο έσπευσε και μονάδα του ΕΚΑΒ, με τον γιατρό να διαπιστώνει τον θάνατό της.

