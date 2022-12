Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Ο ταξιδιωτικός πράκτορας που διοργάνωσε την εκδρομή μιλά στον ΑΝΤ1

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 η ακόλουθος Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας για το δυστύχημα.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με το ελληνικό λεωφορείο στο Βουκουρέστι ερευνούν οι ρουμανικές αρχές.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο υπήρχαν δύο οδηγοί, οι οποίοι μοιράζονταν τη διαδρομή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει περίπτωση να προκλήθηκε σύγχυση λόγω του συστήματος GPS και να ακολούθησαν λάθος διαδρομή, επιλέγοντας δρόμο από τον οποίο δεν παιρνούν λεωφορεία

.Αποτέλεσμα ήταν το ελληνικό λεωφορείο να παρασύρει τον περιοριστή ύψους που ήταν τοποθετημένος στον δρόμο και το βαρύ αντικείμενο να συνθλίψει την οροφή του οχήματος και μαζί τους επιβάτες που κάθονταν στα συγκεκριμένα σημεία.

Accident la intrarea in Pasajul Unirii, cu un autocar care transporta cetateni greci, mai multe persoane au fost ranite, patru sunt incarcerate - VIDEO, FOTO https://t.co/cE7nVEOVVB pic.twitter.com/uSyEl61Jno — News.ro (@AgentiaNewsRO) December 23, 2022

Συγκλονισμένος ο υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου που διοργάνωσε την εκδρομή στο Βουκουρέστι δίνει τις πρώτες πληροφορίες που κατάφερε να συγκεντρώσει από διασωθέντες επιβάτες του λεωφορείου που έχουν ήδη επιστρέψει στο ξενοδοχείο και η φωνή του σπάει από συγκίνηση.

Δημοσιογράφος - Οι επιβάτες ήταν από την Θεσσαλονίκη;

Ταξιδιωτικός Πράκτορας - Ήταν από Βόλο Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Δημοσιογράφος - Με προορισμό την Ρουμανία

Ταξιδιωτικός Πράκτορας- Το Βουκουρέστι

Δημοσιογράφος - Χρόνια κάνετε αυτές τις διαδρομές και τα ταξίδια, έτσι δεν είναι;

Ταξιδιωτικός Πράκτορας- Συμβαίνουν …. Και μπορούν να συμβούν στον καθένα. Η άτυχη στιγμή είναι άτυχη στιγμή.

Δημοσιογράφος- Δεν χωρούσε σε ύψος το λεωφορείο να περάσει;

Ταξιδιωτικός Πράκτορας- Σε ύψος σε ύψος αυτό έχουμε μάθει και εμείς από πελάτες μας που ήταν εκεί. Δεν ήξερε το σημείο ότι δεν χωράει το λεωφορείο του, ακριβώς και του πήρε … το μάζεψε και έπεσε πάνω στο λεωφορείο και δίπλωσε το λεωφορείο η κολώνα

Δημοσιογράφος- Έλληνας ο οδηγός;

Ταξιδιωτικός Πράκτορας- Ναι, ναι όλοι Έλληνες

Βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τις Αρχές και τους ανθρώπους του στο Βουκουρέστι προσπαθώντας να μάθει τι έχει συμβεί.

Ο οδηγός είναι στην αστυνομία αυτή την στιγμή δίνει κατάθεση. Με επιβάτη έχω μιλήσει οι 20 οι μισοί επιβάτες έχουν γυρίσει στο ξενοδοχείο είναι καλά κάποιοι είναι στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ένας δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την Πρεσβεία.

Το λεωφορείο παραβίασε προειδοποιητική αψίδα σχετικά με το όριο ύψους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κολλήσει στην μπάρα η οποία συνέθλιψε την οροφή. Η πινακίδα με το ύψος ήταν προειδοποιητική για υπόγεια διάβαση που ακολουθούσε με τον οδηγό να μην έχει υπολογίσει το όριο.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και η ακόλουθος Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας και ανέφερε πως "μία γυναίκα είναι διασωληνωμένη και αρκετοί ακόμη επιβάτες του λεωφορείου είναι βαριά τραυματισμένοι".

