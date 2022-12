Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Βαριά ήττα για το “τριφύλλι” στην Πόλη

Η Αναντολού Εφές "εκτέλσε" τον Παναθηναϊκό υποχρεώνοντάς τον στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στη Euroleague και ένατη στο σύνολο

Η αμυντική «αδιαφορία» του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια έκανε εύκολη τη ζωή της Αναντολού Εφές, η οποία «εκτέλεσε» τους «πράσινους» από τα 6.75 υποχρεώνοντάς τους στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στη Euroleague και ένατη στο σύνολο.

Η bask to back πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 88-69 του «τριφυλλιού» στην Πόλη για την 15η αγωνιστική, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες και «πατώντας» με ρεκόρ 8-7 στην οκτάδα.

Με 14/30 τρίποντα κι ελέγχοντας ριμπάουντ και δημιουργία, η Αναντολού δεν αγχώθηκε απέναντι στον Παναθηναϊκό των 10 λαθών και των 8/22 τρίποντων, που μετά από ένα κάκιστο επιθετικά πρώτο ημίχρονο, απόρροια της τουρκικής πίεσης στην άμυνα, ανέβασε στροφές στην επανάληψη, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος του.

Κορυφαίοι των νικητών οι Γουίλ Κλάιμπερν (23π., 10ρ.) και Βασίλε Μίτσιτς (19π., 8ασ.), ενώ από τον Παναθηναϊκό το δίδυμο Ντέρικ Γουίλιαμς (13π.) και Ντουέιν Μπέικον (20π.) δεν ήταν αρκετό για την υπέρβαση. Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με τις γνωστές απουσίες (Αρτούρας Γκουντάιτις, Λευτέρης Μποχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης), ενώ στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ο Μάριους Γκριγκόνις έμεινε στο παρκέ για 9 λεπτά με απολογισμό 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-26, 67-48, 88-69

Με 1/7 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και... άφαντο επιθετικά τον Μπέικον, ο Παναθηναϊκός έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το 11-10 στο 6΄. Με την περιφερειακή άμυνα να παίρνει σε εκείνο το σημείο την... κατιούσα, οι «πράσινοι» δέχθηκαν ένα σερί 10-0, βρέθηκαν στο -11 (21-10), για να «σπάσει» την αστοχία ο Μαντζούκας με το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του «τριφυλλιού» στο δεκάλεπτο (21-13).

Με τον Κλάιμπερν να μην μπορεί να αναχαιτιστεί από την ελληνική άμυνα, η Αναντολού ξέφυγε στο 15΄ με +16 (32-16) και δεν απειλήθηκε μέχρι το ημίχρονο, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είχε χαθεί στη... μετάφραση, μετρούσε 3/15 σουτ από την περιφέρεια μέχρι το τέλος του εικοσάλεπτου και συνέχισε να έχει άποντο τον Μπέικον.

Ο Αμερικανός βρήκε ρυθμό στην επίθεση στην τρίτη περίοδο (σημείωσε 14 πόντους), αλλά η τουρκική ομάδα συνέχισε τις... τρίποντες εκτελέσεις κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση (51-32 στο 24΄), παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» είχαν ανεβάσει την παραγωγικότητά τους πάνω από τους 20 πόντους μέχρι το 30΄.

Το 67-48 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έκανε εύκολη τη ζωή της Αναντολού, η οποία έβλεπε σαν απειλή μόνο τον Μπέικον... Ακόμη κι όταν ο Λι μείωσε στους 13 (79-66) στο 37΄, οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 8-0, δίνοντας οριστικό τέλος στα όνειρα ανατροπής της ελληνικής ομάδας.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ, Νέντοβιτς, Ζαμόισκι

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά 11 (3), Μπράιαντ 4, Γκαζί, Κλάιμπερν 23 (5), Τέιλορ 4, Πλάις 3, Μίτσιτς 19 (3), Εμπαγέ 11 (3), Ντάνστον 13.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτερς 2, Λι 6 (1), Παπαγιάννης 9 (1), Γουίλιαμς 13 (2), Γ. Καλαϊτζάκης, Μπέικον 20 (4), Πονίτκα 4, Γκριγκόνις 9 (2), Μαντζούκας 6 (2).

