Formula 1: Πέθανε ο Φιλίπ Στρεΐφ

Θίψη στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Φιλίπ Στρεΐφ.



Εντονη θλίψη προκάλεσε στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η είδηση για τον θάνατο του Φιλίπ Στρεΐφ. Ο Γάλλος πρώην οδηγός της Formula 1, πέθανε σε ηλικία 67 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/12) η F1Media, ο επίσημος φορέας επικοινωνίας του οργανισμού.

«Με λύπη πληροφορήθηκα για τον θάνατο του Φιλίπ Στρεϊφ. Εδειξε απίστευτο θάρρος και αποφασιστικότητα σε όλη του την ζωή», έγραψε ο πρόεδρος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι σε ανάρτηση του στο Twitter.

Ο εκλιπών, είχε πέσει θύμα ενός τρομακτικού ατυχήματος στην F1, κατά την διάρκεια ιδιωτικών δοκιμών που είχαν σκοπό να δοκιμάσουν ελαστικά για τη γαλλική ομάδα AGS το 1989 στη βραζιλιάνικη πίστα Τζακαρεπάγκουα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο κι έκτοτε παρέμεινε τετραπληγικός. Γεννημένος το 1955 στην Λα Τρονς, ο Στρεϊφ, αφοσιώθηκε στην υπεράσπιση των ατόμων με αναπηρία, καθώς το ατύχημα του -μαζί με άλλων «πιλότων»- συνέβαλλε σημαντικά στην βελτίωση της ασφάλειας στις πίστες, αλλά και της ιατρικής υποδομής.

Αφού σπούδασε μηχανικός, εισήχθη από την Renault στον «κόσμο της F1» ως οδηγός δοκιμών το 1984. Το 1985 ανέβηκε στο βάθρο για μοναδική φορά στην καριέρα του στο τιμόνι ενός Ligier στην Αυστραλία, πριν ενταχθεί στην αγγλική ομάδα Tyrrell με την οποία αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος των Grand Prix του (48 από 53).

Πριν από τη F1, ο Στρεϊφ, αγωνίσθηκε στις «24 Ώρες του Λε Μαν» και πήρε την δεύτερη θέση το 1981 με ένα Rondeau. Μετά το ατύχημά του, δεν εγκατέλειψε τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και είχε αφοσιωθεί ιδιαίτερα, στην διοργάνωση αγώνων καρτ, συμπεριλαμβανομένου ενός στο Palais des Sports του Μπερσί.

Εδωσε πολλή ενέργεια για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα ως τεχνικός σύμβουλος στη διυπουργική αντιπροσωπεία για τα άτομα με αναπηρία την δεκαετία του 2000.

«Μετά την καριέρα του στη F1 και το ατύχημά του, είχε αγωνισθεί σε όλα τα μέτωπα ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά, ακόμη και πίσω από το τιμόνι, με ευρηματικότητα και ως πρωτοπόρος», υπογράμμισε η Γαλλίδα, υπουργός Αθλητισμού, Αμελί Ουντέα Καστέρα, με ανάρτηση της στο Twitter.

