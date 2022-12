Υγεία - Περιβάλλον

Χριστούγεννα - Σέρρες: Οι γιατροί… χορευτές “χτύπησαν” ξανά (βίντεο)

Mε έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατροί και νοσηλευτές, έστειλαν το δικό τους Χριστουγεννιάτικο μήνυμα και φέτος.



Το δικό τους Χριστουγεννιάτικο μήνυμα έστειλαν και φέτος, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατροί και νοσηλευτές σε ιδιωτική κλινική των Σερρών.

Με ένα εντυπωσιακό χορευτικό, φορώντας τις στολές τους, γιατροί και νοσηλευτές έστειλαν τις ευχές τους.

«Φέτος το κάναμε για τρίτη χρονιά και προσωπικά θέλω να το αφιερώσω στους νέους μας νοσηλευτές. Αισθανόμαστε πολύ ευτυχισμένοι που έχουμε την υγεία μας και τη δουλειά μας και αισιοδοξούμε για καλύτερες μέρες» είπε στην ΕΡΤ Σερρών η επιστημονική διευθύντρια της κλινικής Νέλλυ Ευθυμίου υπογραμμίζοντας ότι με χαρά δέχθηκαν οι συνάδελφοι της γιατροί και οι νοσηλευτές να κάνουν το χορευτικό.

