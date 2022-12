Κόσμος

Παρίσι – Δράστης ρατσιστικού εγκλήματος: ήθελα πάντα να σκοτώσω μετανάστες

Ο 69χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία τριών Κούρδων, θα βρεθεί ενώπιον των Αρχών.

Ο 69χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε τρεις Κούρδους την Παρασκευή στο Παρίσι, πήρε εξιτήριο σήμερα από την ψυχιατρική κλινική όπου είχε μεταφερθεί και αναμένεται ότι αύριο θα προσαχθεί ενώπιον ανακριτή ο οποίος θα του ασκήσει δίωξη, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Ο ύποπτος, που κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του παραδέχτηκε ότι αισθάνεται «παθολογικό μίσος για τους ξένους», τέθηκε ξανά υπό κράτηση σήμερα το απόγευμα, διευκρίνισε η εισαγγελία. Η κράτησή του είχε αρθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική για λόγους υγείας.

Ο 69χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε την Εμινέ Καρά, στέλεχος του Κινήματος των Κουρδισσών στη Γαλλία, καθώς και δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο καλλιτέχνης και πολιτικός πρόσφυγας Μιρ Περβέρ. Άλλοι τρεις άνδρες τραυματίστηκαν –ο ένας σοβαρά– αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τα πέντε από τα έξι θύματα είχαν τουρκική υπηκοότητα και ένας είχε τη γαλλική.

Σύμφωνα πάντα με την εισαγγελία, από την έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι των γονιών του 69χρονου, όπου ζούσε και ο ίδιος, δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι συνδεόταν με κάποια εξτρεμιστική ομάδα. Φαίνεται ότι αρχικά είχε αναζητήσει θύματα σε ένα προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο.

Κατά την ανάκρισή του στην αστυνομία εξήγησε ότι «το μίσος του για τους ξένους έγινε παθολογικό» έπειτα από μια διάρρηξη στο σπίτι του, το 2016, εξήγησε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό. Υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη και έχει αυτοκτονικές τάσεις. «Αλλά πριν αυτοκτονήσω ήθελα πάντα να σκοτώσω μετανάστες, ξένους, έπειτα από εκείνη τη διάρρηξη».

Για τον λόγο αυτό πήγε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Σεν Ντενί, ένα λαϊκό προάστιο στα βόρεια των Παρισίων, έχοντας μαζί του ένα αυτόματο πιστόλι Colt 45 «για να δολοφονήσει ξένους». Η εισαγγελέας είπε ότι τελικά εγκατέλειψε αυτήν την προσπάθεια, αφενός επειδή κυκλοφορούσε λιγοστός κόσμος και αφετέρου τα ρούχα που φορούσε θα τον δυσκόλευαν να ξαναγεμίσει το όπλο του. Επέστρεψε έτσι στο σπίτι των γονιών του και ξαναβγήκε αργότερα, για να πάει στη συνοικία όπου ήξερε ότι βρίσκεται το κουρδικό κοινοτικό κέντρο. Και εκεί άνοιξε πυρ.

Δεν γνώριζε κανένα από τα θύματά του. Είπε όμως ότι ήθελε να σκοτώσει Κούρδους επειδή «κρατούσαν αιχμαλώτους κατά τη μάχη τους εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, αντί να τους σκοτώσουν». Στόχευε να χρησιμοποιήσει όλα τα πυρομαχικά που είχε «και να αυτοκτονήσει με την τελευταία σφαίρα» αλλά τον σταμάτησαν κάποια άτομα που βρίσκονταν σε ένα γειτονικό κομμωτήριο και στη συνέχεια τον συνέλαβε η αστυνομία.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν επίσης τις προηγούμενες ημέρες ότι ο ύποπτος είχε εξαπολύσει επίθεση με σπαθί σε έναν καταυλισμό μεταναστών στο Παρίσι πριν από έναν χρόνο και πρόσφατα αφέθηκε ελεύθερος, εν αναμονή της δίκης του.

Ο ύποπτος υποστηρίζει ότι αγόρασε το όπλο πριν από τέσσερα χρόνια από ένα μέλος μιας σκοπευτικής λέσχης και το έκρυψε, χωρίς να το χρησιμοποιήσει, μέχρι την Παρασκευή.

Νωρίτερα σήμερα, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας διαδήλωσαν στη Χασάκα για τους τρεις «μάρτυρες» που σκοτώθηκαν στο Παρίσι. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της «εξόντωσης» του κουρδικού λαού και δήλωσαν ότι «οι μάρτυρες του Παρισιού θα παραμείνουν για πάντα στην καρδιά μας».

«Οι Κούρδοι αγωνίζονται κατά την εξόντωσής τους και σφαγιάζονται παντού, ακόμη και στο Παρίσι, την πόλη της αγάπης και της ελευθερίας», είπε μια ακτιβίστρια, η Εβίν Μπάσο, 33 ετών, ζητώντας να προσαχθεί ο δράστης ενώπιον της δικαιοσύνης.

