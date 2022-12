Κοινωνία

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός 15χρονου: Τα βίντεο, οι οπαδικές διαφορές και τα κορίτσια

Δύο βίντεο έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ποιος ήταν ο ρόλος των κοριτσιών. Τι αποκάλυψε ο 15χρονος στην κατάθεση του. Τι υποστηρίζει συνήγορος ενός εκ των συλληφθέντων για όσα ακούγονται στα βίντεο.

Δύο βίντεο-σοκ από την ομάδα των «8» εφήβων, που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό του 15χρονου στο Ίλιον, έχουν στην διάθεση του οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο βίντεο κάτω του ενός λεπτού, το ένα μερικά δευτερόλεπτα περισσότερα από το άλλο.

Στο ένα από τα δύο ακούγονται από τους βασανιστές δύο φράσεις που παραπέμπουν η μία σε συμπλοκή με οργανωμένους οπαδούς και η δεύτερη σε συμπλοκή μεταξύ μαθητών δύο σχολείων.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, αναμένονται εντάλματα για συλλήψεις σε βάρος τεσσάρων κοριτσιών. Σε συζητήσεις με τον παιδοψυχολόγο, το θύμα αποκάλυψε ότι τα τέσσερα κορίτσια έχουν δει και από κοντά και από βίντεο τα όσα περνούσε στα χέρια των βασανιστών του.

Ο 15χρονος φέρεται να κατονόμασε τα εν λόγω κορίτσια, τις τρεις 15χρονες και την μία 14χρονη, λέγοντας και τα σχολεία στα οποία φοιτούν.

Εν τω μεταξύ, εκτός Ελλάδας φέρεται να έχει φύγει ο 8ος κατηγορούμενος, για τον οποίο φέρεται να κατέθεσε ο καταγγέλλων πως ήταν εκείνος που μοίραζε τα βίντεο, σε ένα εκ των οποίων είχε καταγραφεί και ο ίδιος να χτυπάει τον 15χρονο.

Τα βίντεο και η οπαδική βία

Μια διαφορετική «ανάγνωση» όσων περιλαμβάνονται στα βίντεο της φρίκης με τους βιασμούς που υπέστη ο 15χρονος, κάνει δικηγόρος ενός εκ των κατηγορούμενων.

Πρόκειται για τις φράσεις «Κάτω Πατήσια» και «Δυτική Αττική», οι οποίες κατά τον δικηγόρο αποτελούν επιχειρήματα για να αποδείξει ότι δεν επρόκειτο για σεξουαλικό πειραματισμό αλλά για υπόθεση με οπαδικά κίνητρα.

Σε δήλωση του, ο συνήγορος Μανώλης Διαμαντάρας, αναφέρει «Διαψεύδω κατηγορηματικά, σύμφωνα με όσα μου έχει πει ο εντολέας μου, ότι υπήρχε τουλάχιστον από την μεριά του πρόθεση σεξουαλικού πειραματισμού. Η υπόθεση είναι αρκετά σοβαρή. Υπάρχουν στο ένα βίντεο δύο φράσεις που επαναλαμβάνονται φωναχτά «Kάτω Πατήσια» και «δυτική αλητεία» οι οποίες εξηγούν το περιστατικό και στην ανακρίτρια θα εκθέσουμε όλα αυτά που πρέπει να πούμε για να εξηγήσουμε γιατί δεν ήταν σεξουαλικός πειραματισμός. Είναι πολύ πιθανό να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης εάν το κρίνει η κυρία ανακρίτρια ή εάν δεν υπακούσουν στις κλήσεις για ανάκριση που μπορεί να στείλει. Ο εντολέας μου αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή έτσι όπως του αποδίδεται, ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας θα εκθέσει όλους τους ισχυρισμούς του και ότι αποδείξεις έχει. Αυτή η κατάσταση έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ο εντολέας μου αυτή τη στιγμή, ζει υπό ένα καθεστώς απειλής που δεν του επιτρέπει καν να πλησιάσει το σπίτι του».

Έρχονται νέα εντάλματα

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις για την υπόθεση αναμένονται ραγδαίες καθώς μετά την προφυλάκιση των τριών ανήλικων κατηγορουμένων τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθούν νέα εντάλματα συλλήψεων για μαθητές που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η Ανακρίτρια Ανηλίκων διέταξε την προφυλάκιση τριών εκ των έξι συλληφθέντων οι οποίοι κατηγορούνται ότι από τις αρχές του Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου βίασαν κατ εξακολούθηση τον 15χρονο. Στα δικαστήρια της Ευέλπιδων οδηγήθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώ ο τελευταίος ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθούν έξι εντάλματα σύλληψης. Το ένα αφορά έναν 15χρονο ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων αλλά αναζητούνταν. Ο μαθητής εμφανίστηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία αλλά δεν συνελήφθη επειδή είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου.

Από την έρευνα της Ασφάλειας είχε ταυτοποιηθεί και ένας άλλος μαθητής Λυκείου τον οποίον ο 15χρονος είχε κατονομάσει ως έναν εκ των δραστών του βιασμού. Πρόκειται, μάλιστα, για το μέλος της συμμορίας που είχε την ιδέα οι ανήλικοι να καταγράφουν τη νοσηρή δράση τους σε βίντεο και είχε στο κινητό του το επίμαχο υλικό.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εντάλματα αφορούν μια παρέα κοριτσιών, ηλικίας 14-15 ετών, τα οποία, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει το θύμα, ήταν παρόντα στα περιστατικά κακοποίησης του.

