Ακάρ: Οι Έλληνες να μάθουν την ιστορία τους, αλλιώς...

Ο Τούρκος ΥΕΘΑ επιμένει στις προκλήσεις του και στις αναφορές στην Ελλάδα και στους Έλληνες με ιταμό ύφος

Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, παρευρέθηκε σε εκδήλωση για την 101η επέτειο από την Απελευθέρωση του Γκαζιαντέπ στην νοτιοαναλική Τουρκία, από όπου συνέχισε τις προκλητικές αναφορές στην Ελλάδα.

«Η Τουρκία, η οποία απασχολεί έντονα τις διεθνείς σχέσεις με το όραμα του Αιώνα της Τουρκίας υπό την ηγεσία του προέδρου μας, έχει φωνή στον κόσμο ενεργώντας προληπτικά απέναντι σε παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις και η σφαίρα επιρροής και εξουσίας της διευρύνεται μέρα με τη μέρα και παράγει επίσης ασφάλεια ως αποτελεσματική δύναμη στην περιοχή και στον κόσμο», είπε ο Τούρκος ΥΕΘΑ.

Ο Χουλουσί Ακάρ, επανέλαβε ότι οι Έλληνες πρέπει να διδαχθούν από την ιστορία πριν να είναι αργά, ενώ επεσήμανε την αποφασιστικότητα του στρατού της Τουρκίας να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε κίνδυνο, από όπου κι αν προέρχεται.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Οι Έλληνες να μάθουν από την ιστορία πριν χιονίσει στα βουνά που εμπιστεύτηκαν και πριν ξεχάσουν τι έζησαν το 1922. Παρόλο που είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο μέχρι σήμερα και δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ ξανά. Είμαστε αποφασισμένοι και θα επιμένουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τα δικά μας και των Κυπρίων αδελφών μας. Ο ηρωικός στρατός μας είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας μας και του ευγενούς έθνους μας, ανεξάρτητα από το πού προέρχεται ο κίνδυνος».

