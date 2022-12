Πολιτική

“Qatar Gate”: Παντσέρι και Τζιόρτζι με τις βαλίτσες στα χέρια (εικόνες)

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη συνάντηση των δύο βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου με τις βαλίτσες στο χέρι δημοσιεύει ο ιταλικός Τύπος.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο με τους βασικούς πρωταγωνιστές του “Qatar Gate” δημοσίευσε σήμερα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Στις φωτογραφίες, που ελήφθησαν στις 10 Οκτωβρίου του 2022, φαίνονται οι Αντόνιο Παντσέρι και Φραντσέσκο Τζιόρτζι να κουβαλούν βαλίτσες, στις οποίες πιθανολογείται πως υπήρχαν χρήματα.

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από τις κάμερες του ξενοδοχείου Steigenberger στις Βρυξέλλες, όπου είχε γίνει η συνάντηση των δύο με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλί Μπεν Σάμιχ αλ Μάρι.

Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι είχε, μάλιστα, μαζί του και το καρότσι με την την δύο ετών κόρη του με την Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ξενοδοχείο είναι ένα από τα αγαπημένα των Καταριανών, αφού εκεί είχε διοργανωθεί μεγάλο πάρτι με 300 καλεσμένους, με αφορμή την Εθνική Εορτή του Κατάρ, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στο εν λόγω πάρτι ήταν παρόντα πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλειπε όμως ο Αντόνιο Παντσέρι. Όπως ανέφερε η La Repubblica, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής συχνά έλεγε: «Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εμφανίζομαι». Σε εκείνο το ξενοδοχείο, όμως, φαίνεται ότι είχε εμφανιστεί σε άλλες περιπτώσεις.

Όσο αφορά στην επίμαχη μέρα της φωτογράφισης, η συνάντηση των δύο Ιταλών με τον Υπουργό του Κατάρ, έγινε στις 17:30 το απόγευμα και την ώρα εκείνη έφτασαν μπροστά στο ξενοδοχείο τρεις μαύρες πολυτελείς Mercedes. Πάρκαραν μπροστά από το ξενοδοχείο, λίγο πιο μπροστά από την είσοδο.

Οι επιβαίνοντες ήταν διαπιστευμένοι διπλωμάτες του Κατάρ. Ήταν η κυβερνητική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Εργασίας, καθώς και πέντε άνδρες και μία βαλίτσα.

Ο Παντσέρι έφτασε στο ξενοδοχείο με έναν χαρτοφύλακα, που φαινόταν άδειος όταν πήγαινε και γεμάτος όταν έφευγε, σύμφωνα με το δημοσίευμα και τις φωτογραφίες του.

Τον Παντσέρι συνόδευε ο Τζιόρτζι, ο οποίος συνοδευόταν από την 20 μηνών κόρη του, σε καρότσι. Οι άνδρες της καταριανής αποστολής τους αναγνώρισαν και τους συνόδευσαν στον τέταρτο όροφο.

Από εκεί κατευθύνονται στη σουίτα του Υπουργού του Κατάρ, ενώ ένας άλλος άνδρας σέρνει μία βαλίτσα και ακολουθεί τον Παντσέρι και τον Τζιόρτζι.

Αυτά έγιναν στις 18:00. Μισή ώρα αργότερα, ο σύντροφος της Εύας Καϊλή κατεβαίνει κι αφήνει το καρότσι με το μωρό σε ένα άτομο, για να επιστρέψει στον τέταρτο όροφο.

Έπειτα από μισή ώρα η συνάντηση τελείωσε και ο Παντσέρι φεύγει με τον χαρτοφύλακα, που φαίνεται παχύτερος. Στις φωτογραφίες, μάλιστα, που αποτελούν στοιχεία της έρευνας, φαίνεται ο κόκκινος κύκλος που έχει κάνει ο εισαγγελέας στο χαρτοφύλακα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα των Βρυξελλών, που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα, οι φωτογραφίες αποτελούν πειστήριο των χρηματικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: LaRepubblica.it