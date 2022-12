Κόσμος

Οσμάν Καβαλά: Ισόβια καταδίκη και από Εφετείο της Κωνσταντινούπολης

Ο 65χρονος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης Ερντογάν επειδή φέρεται ότι χρηματοδότησε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το 2013.



Εφετείο της Κωνσταντινούπολης επικύρωσε σήμερα την καταδίκη, σε ισόβια δεσμά, του Τούρκου μαικήνα Οσμάν Καβαλά, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Οι δικαστές επέβαλαν επίσης στους επτά συγκατηγορουμένους του τις ίδιες ποινές, δηλαδή κάθειρξη 18 ετών, που τους είχαν επιβληθεί και πρωτοδίκως, τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 65χρονος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αποτυχημένο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 2016, επειδή φέρεται ότι χρηματοδότησε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του λεγόμενου «κινήματος του Γκεζί» το 2013.

Οι άλλοι επτά συγκατηγορούμενοί του αντιμετώπιζαν την κατηγορία της παροχής υποστήριξης στον Καβαλά.

Ο Καβαλά και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες μπορούν τώρα να προσφύγουν στο τουρκικό Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Οι τρεις συνήγοροί του είπαν στις αγορεύσεις τους ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ενοχή του πελάτη τους, ενώ κατήγγειλαν και τη σκληρότητα του κράτους σε αυτή τη μαραθώνια δίκη, την οποία θεωρούν πολιτική δίωξη.

Ο Καβαλά συνελήφθη στα τέλη Απριλίου και ο ίδιος κατήγγειλε ότι υποβάλλεται σε μια «δικαστική δολοφονία». Η υπόθεσή του προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις της Άγκυρας με δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει καλέσει πολλές φορές την Τουρκία να αφήσει αμέσως ελεύθερο τον Οσμάν Καβαλά, μετά την έκδοση μιας απόφασης σύμφωνα με την οποία η Άγκυρα παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

