Κοινωνία

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον - Μητέρα καταγγέλλουσας: “Φοβήθηκα μην τη βρω σκοτωμένη” (βίντεο)

Η μητέρα της κοπέλας από την οποία ξεκίνησε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης βιασμού του 15χρονου και ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είναι η κορυφή του παγόβουνου», σχολίασε ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση του Ίλιον για το βιασμό του 15χρονου και τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή των παιδιών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο νομικός σημείωσε ότι, από πλευράς των θυτών «δεν υπήρξε στάθμιση της ποινικής απαξίας της πράξης»

Παρατήρησε πως, «θεωρείται κάτι λίγο ως πολύ δεδομένο παιδιά να έχουν ναρκωτικά προς ιδία χρήση» και τόνισε πως «εδώ είναι η δική μας ευθύνη».

Αναφέρθηκε στην αύξηση της βαριάς εγκληματικότητας στις ηλικίες των 14 ετών, που έχει ανέλθει στο 30% και σχολίασε πως τα παιδιά που εμφανίστηκαν μπροστά του ως οι δράστες της υπόθεσης στο Ίλιον είχαν εικόνα «παιδιών που παραπέμπει σε παιδιά της Α’ Γυμνασίου» και όχι από διαλυμένες οικογένειες.

«Δυστυχώς σε μία κοινωνία πλήρους αποξένωσης, τα παιδιά αποκτούν υπόσταση με μια συμμετοχή σε μεγαλύτερη ομάδα», είπε συμφωνώντας με τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, Στράτο Μαυροειδάκο ότι, «υπάρχουν συμμορίες και οι περισσότεροι 14 -15χρονοι έχουν μαχαίρια και σιδερογροθιές και κοιτούν πώς θα νικήσουν την αντίπαλη ομάδα».

«Τα όρια της εγκληματικότητας υπερβαίνουν το μέσο νου», είπε καταλήγοντας ο Θεόδωρος Μαντάς.

Μητέρα 16χρονης: Τα παιδιά δικάζουν το ένα το άλλο

Μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η μητέρα της ανήλικης από την οποία έγινε αρχικά η καταγγελία για την υπόθεση, είπε πως η 16χρονη κόρη της είναι «σοκαρισμένη», αφού ήταν συμμαθητές με τους εμπλεκόμενους.

Η γυναίκα είπε πως η κόρη της είχε το επίμαχο βίντεο, με τα βασανιστήρια του 15χρονου, στο κινητό της δύο εβδομάδες πριν.

«Μαμά θέλω να βοηθήσω», είπε το κορίτσι στη μητέρα του, ενώ εκείνη περιέγραψε πως φοβήθηκε «μην τη βρει σκοτωμένη».

Το παιδί όμως δεν την άκουσε και έστειλε το βίντεο στον ξάδελφο του θύματος, λέγοντάς του πως «μην το αφήσεις να ξεχαστεί γιατί θα βρουν επόμενο θύμα».

Η μητέρα της 16χρονης σημείωσε πως γνώριζε όλα τα εμπλεκόμενα παιδιά που ήταν «από καλές οικογένειες» εκτός από ένα που είχε δημιουργήσει εντάσεις σε προηγούμενο δεσμό του.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και την ενασχόληση της Δικαιοσύνης με αυτήν, η γυναίκα σημειώνει πως γίνεται χαμός στο Instagram μεταξύ των αγοριών που πλέον ονοματίζουν κορίτσια.

«Έχουν αρχίσει να δικάζουν τα παιδιά της περιοχής το ένα το άλλο», είπε η γυναίκα.

