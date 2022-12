Παράξενα

Μαλαισία: Ελέφαντας σκότωσε φύλακα ζωολογικού πάρκου

Το πάρκο φιλοξενεί συνολικά 16 «πυγμαίους» ελέφαντες του Βόρνεο, οι οποίοι αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση.

Ένας ελέφαντας τραυμάτισε θανάσιμα φύλακα ζωολογικού πάρκου στο κρατίδιο Σάμπαχ στο μαλαισιανό τμήμα της νήσου Βόρνεο.

Ο 49χρονος Τζο Φρεντ Λάνσον φρόντιζε έναν άλλον ελέφαντα που είχε τραυματιστεί, όταν δέχθηκε την επίθεση. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο θώρακα, είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο διευθυντής του ζωολογικού πάρκου Ογκουστίν Τούγκα, συμπληρώνοντας ότι ο άτυχος φύλακας άφησε την τελευταία του πνοή λίγα λεπτά αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 25 Δεκεμβρίου στο ζωολογικό πάρκο του Λοκ Κάουι.

Για ένα πραγματικά «ατυχές περιστατικό», έκανε λόγο ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Μαλαισίας Τζάφρι Αριφίν, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η έρευνα που διενεργείται θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Τον Δεκέμβριο του 2011, ένας Αυστραλός τουρίστας είχε χάσει τη ζωή του από επίθεση ελέφαντα σε καταφύγιο άγριας ζωής στο ίδιο κρατίδιο της Μαλαισίας.

