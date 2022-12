Αθλητικά

Πελέ: πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου

Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Πελέ, βραζιλιάνου αστέρα των γηπέδων.

Παγκόσμια θλίψη στον αθλητικό και όχι μόνο κόσμο, φέρνει η είδηση θανάτου του βραζιλιάνου πρώην άσου του ποδοσφαίρου, Πελέ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, άφησε ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Πελέ, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο «βασιλιάς» Πελέ «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης (29/12) στα 82 του χρόνια (γεννημένος 23/10/1940), αφού πάλεψε για περισσότερο από ένα χρόνο με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο θάνατός του «έκλεισε» μία ολόκληρη εποχή του ποδοσφαίρου άλλων ημερών. Έδωσε μία πολύμηνη μάχη, έχοντας αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας και μπαίνοντας -ξανά- στο νοσοκομείο στις 29 Νοεμβρίου, με λοίμωξη του αναπνευστικού, προκειμένου να επανεξετάσουν οι γιατροί την αγωγή του για την αντιμετώπιση του καρκίνου παχέος εντέρου, με τον οποίο διαγνώστηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

Θα είναι εκείνος που τα βιβλία της ιστορίας του ποδοσφαίρου θα εξακολουθούν να γράφουν πως είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού τρεις φορές πανηγύρισε την κατάκτησή του.

Την πρώτη φορά, σε ηλικία μόλις 17 ετών, ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στο τουρνουά της Σουηδίας, το 1958, όπου εντυπωσίασε, σκοράροντας ακόμη και στον τελικό, κόντρα στη διοργανώτρια ομάδα (5-2).

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Χιλή και σε ηλικία 21 ετών, κέρδισε το δεύτερο τίτλο, αν κι ένας τραυματισμός στη βουβωνική χώρα στο δεύτερο ματς της διοργάνωσης τον ανάγκασε στη συνέχεια να μείνει μακριά από τους αγώνες και παρόλο που προσπάθησε, δεν μπορούσε να παίξει. Στον τελικό η Βραζιλία νίκησε με 3-1 την τότε Τσεχοσλοβακία.

Το 1970, στο Μεξικό, έφτασε στο τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο και στην απόλυτη αποθέωσή του, σημειώνοντας μάλιστα το πρώτο από τα τέσσερα γκολ που η Βραζιλία πέτυχε στον τελικό, επικρατώντας με 4-1 της Ιταλίας.

Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, περισσότερο γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Πελέ, εξακολουθεί, μετά και την ολοκλήρωση του 22ου Μουντιάλ στο Κατάρ και τη νίκη του Λιονέλ Μέσι και της Αργεντινής, να είναι ο «βασιλιάς» -και- των Παγκοσμίων Κυπέλλων κι ο παίκτης που «σημάδεψε» μία ολόκληρη εποχή...

Λίγη ώρα μετά τον θάνατο του Πελέ εκδόθηκε το ακόλουθο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο Βραζιλιάνος άσος τον τελευταίο και πλέον μήνα: «Ο Πελέ πέθανε στις 15:27 τοπική ώρα λόγω πολλαπλής ανεπάρκειας των οργάνων του, που προκλήθηκε από τον καρκίνο του παχέους εντέρου».

Ο λογαριασμός του Πελέ στο Instagram δημοσίευσε ένα μήνυμα σαν κληρονομιά για τις επόμενες γενιές: «Έμπνευση και αγάπη σημάδεψαν το ταξίδι του βασιλιά Πελέ, ο οποίος έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα.

Στο ταξίδι του, ο Έντσον μάγεψε τον κόσμο με την ιδιοφυΐα του στον αθλητισμό, σταμάτησε έναν πόλεμο, έκανε κοινωνικά έργα σε όλο τον κόσμο και διέδωσε αυτό που πίστευε περισσότερο ότι ήταν η θεραπεία για όλα μας τα προβλήματα: την αγάπη. Το μήνυμά του σήμερα γίνεται κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Αγάπη, αγάπη και αγάπη, για πάντα» ήταν το συγκινητικό μήνυμα του Πελέ.

