Αθλητικά

Πελέ: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άσχημα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του θρύλου του ποδοσφαίρου. Τι διαρρέει η οικογένειά του.

Άσχημα φαίνεται ότι είναι τα νέα από την Βραζιλία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Πελέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου διαρρέει πως η κατάσταση της υγείας του 82χρονου πράγματι έχει επιδεινωθεί και πως έχει αρχίσει να τους αποχαιρετά, καθώς αισθάνεται πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από την κλινική «Άλμπερτ Αϊνστάιν».

Η τελευταία ενημέρωση ήταν στις 21 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως ο όγκος στο παχύ έντερο του Πελέ παρουσιάζει εξέλιξη και απαιτεί περαιτέρω φροντίδα που σχετίζεται με νεφρικές και καρδιακές δυσλειτουργίες.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. ?????? pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022

Pele, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e — Isto Nao E Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022

Η οικογένεια του Πελέ επανενώθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων, δίπλα στο κρεβάτι του Βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου.

«Άλλη μια νύχτα μαζί», έγραψε η Κέλι Νασιμέντο, κόρη του «Βασιλιά» Πελέ, σε ένα νέο μήνυμα που αναρτήθηκε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία στο νοσοκομείο Άλμπερτ Αϊνστάιν του Σάο Πάολο, με τα αδέλφια και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Ακόμη και στην λύπη, πρέπει απλώς να είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί, σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ που μπορείτε να είστε εδώ μαζί του τώρα. Καλά Χριστούγεννα», πρόσθεσε.

Στην φωτογραφία φαίνονται επίσης οι Φλάβια, Σελέστε, Εντίνιο και Τζόσουα, τα παιδιά του Πελέ, καθώς και η Τζεμίνα ΜακΜάχον, κόρη μιας από τις συζύγους του.

Την Κυριακή, ένας από τους γιους του, ο Τζόσουα Αράντες, συνάντησε με τις τρεις αδελφές του, τον αδελφό του και πολλά από τα παιδιά τους, στο νοσοκομείο.

«Εφθασε ακόμη ένας» ανακοίνωσε στο Instagram η Κέλι Νασιμέντο, κάτω από μια φωτογραφία της με τον αδελφό της να φιλιούνται χαμογελαστοί.

Την παραμονή των Χριστουγέννων λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Κέλι Νασιμέντο, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram που δείχνει την σύζυγό του, Μάρσια Αόκι και άλλα μέλη της οικογένειας στο δωμάτιο του πρώην ποδοσφαιριστή, αλλά χωρίς αυτόν.

«Σχεδόν όλοι. Καλά Χριστούγεννα. Ευγνωμοσύνη, αγάπη, ένωση, οικογένεια. Η ουσία των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστούμε όλους για όλη την αγάπη και το φως που μας στέλνετε», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ο αδελφός της, Εντίνιο, είχε δημοσιεύσει νωρίτερα στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο μια φωτογραφία όπου πιάνει το χέρι του Πελέ, με λεζάντα: «Μπαμπά, η δύναμή μου είναι μαζί σου».

Ο Πελέ εισήχθη στο νοσοκομείο στις 29 Νοεμβρίου για λοίμωξη του αναπνευστικού μετά από μόλυνση από την Covid-19 και για επανεκτίμηση της θεραπείας του για τον καρκίνο, καθώς η χημειοθεραπεία, ήταν αναποτελεσματική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός 15χρονου - Διαμαντάρας: Ήταν πράξη μιμητισμού, δεν υπήρχε οπαδική διαμάχη (βίντεο)

“Qatar Gate” – Εύα Καϊλή: Μοναχικά Χριστούγεννα στις φυλακές του Χάρεν

Πλεύρης: Ο Μπισμπίκης και το πρόστιμο για το τσιγάρο σε νυχτερινό κέντρο