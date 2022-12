Οικονομία

Συντάξεις - Μισθοί: Ποιοι θα δουν αυξήσεις το 2023

Δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων το 2023. Τι προβλέπεται για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Οι μειώσεις φόρων και σε ποιους αφορούν

Σειρά παρεμβάσεων, που όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών, θα συμβάλουν στην μερική ενίσχυση των εισοδημάτων και την άμβλυνση των επιπτώσεων από τον υψηλό πληθωρισμό θέτει η εφαρμογή από την αρχή του έτους η κυβέρνηση.

Τα πακέτο των εν λόγω μέτρων, έχουν τόσο μόνιμο, όσο και έκτακτο χαρακτήρα, και το ύψος τους ανέρχεται σε συνολικά 4,2 δισ. Ευρώ. Περιλαμβάνονται κατάργηση, αλλά και μείωση φόρων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, θέσπιση επιδομάτων, ειδικές ενισχύσεις κ.α.

Οι πρώτοι που θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους είναι, από τον πρώτο κιόλας μήνα του νέου έτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Επίσης, οι συνταξιούχοι θα δουν μετά από 12 χρόνια να αυξάνονται οι αποδοχές τους, ενώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μονιμοποιείται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικών εισφορών που είχε φέρει αύξηση αποδοχών, αλλά είχε έκτακτο χαρακτήρα.

Επίσης αναμένεται να ενισχυθεί το εισόδημα των γιατρών του ΕΣΥ, όπως επίσης και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκτός από άμεση αύξηση αποδοχών, προβλέπεται και η έμμεση ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω της μείωσης ή του παγώματος φόρων. Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζεται η στήριξη στην αγορά ακινήτων με «πάγωμα» του ΦΠΑ στην οικοδομή, του φόρου υπεραξίας και παράταση του «μπόνους» για την ανακαίνιση των ακινήτων για δύο ακόμα χρόνια ενώ οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε καφέ, εστίαση, μεταφορές επεκτείνονται έως το τέλος Ιουνίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα η δέσμη μέτρων για το 2023 περιλαμβάνει:

* Εισφορά αλληλεγγύης: Μόνιμη κατάργηση για όλους τους φορολογούμενους. Έτσι μετά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σειρά παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι και θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Το ετήσιο όφελος για τους φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ ξεκινάει από 22 ευρώ και μπορεί να υπερβεί και τα 676 ευρώ για υψηλότερα εισοδήματα. Για παράδειγμα, για έναν δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ η ελάφρυνση θα είναι της τάξεως των 132 ευρώ ετησίως.

* Τέλος επιτηδεύματος: Κατάργηση υπό προϋποθέσεις για επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ' ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Η απαλλαγή αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση.

* Ασφαλιστικές εισφορές: Μόνιμη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

* Συντάξεις: Αύξηση 7,75% στις αποδοχές των συνταξιούχων όλων των ταμείων. Το μέτρο αφορά το 94,6% των συνταξιούχων.

* Διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, έως και τον Ιούνιο του 2023, σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού και στο τουριστικό πακέτο.

* Αναστολή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές έως το τέλος του 2024

* Διατήρηση του φορολογικού μπόνους για ανακαίνιση και επισκευή κατοικιών.

* Αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις αγοραπωλησίες ακινήτων έως το τέλος του 2024.

* Επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

* Προγράμματα «Ανακαινίζω/Εξοικονομώ» και «Ανακαινίζω/Ενοικιάζω» με τα οποία παρέχονται επιδοτήσεις για ανακαίνιση και εξοικονόμηση ενέργειας κατοικιών, καθώς και πρόγραμμα χαμηλότοκου δανεισμού για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών.

* Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας με δημοσιονομικό κόστος 64 εκατ. ευρώ.

* Αυξημένο στεγαστικό επίδομα για τη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

* Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και οι μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία και θα ισχύσει από τον Μάιο του 2023.