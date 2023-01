Αθλητικά

Τσέλσι: Μια ανάσα από τον Έντσο Φερνάντες

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες στην Τσέλσι, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει το deal με την Μπενφίκα.



Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι το deal ανάμεσα σε Μπενφίκα και Τσέλσι για τη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος σιγά - σιγά θα πρέπει να ετοιμάζει βαλίτσες για την Αγγλία και το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Σύμφωνα άλλωστε με το ισπανικό «relevo», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο ομάδων έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες ώρες και όλα δείχνουν πως η συμφωνία θα κλείσει για ένα ποσό που κυμαίνεται κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ!

Αν και η ρήτρα αποδέσμευσης του Αργεντινού είναι κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερη, στην Τσέλσι έκριναν πως καλύτερη στρατηγική θα ήταν να μην την ενεργοποιήσουν λόγω... FFP.

Η αποπληρωμή της ρήτρας εξάλλου προϋποθέτει πως οι Λονδρέζοι θα πρέπει να καταβάλλουν μονομιάς τα 120 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται, με τους Μπλε ωστόσο να προτιμούν μια μορφή συμφωνίας που βασίζεται σε πληρωμή με δόσεις προς τη Μπενφίκα σε βάθος χρόνου.

Και το τίμημα αυτού του deal φαίνεται πως θα είναι μονάχα 10 εκατομμύρια έξτρα από το ποσό που ορίζει η ρήτρα του 21χρονου μέσου, ο οποίος από την πλευρά του έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως στην Τσέλσι για τη μετακόμισή του στο Λονδίνο.

