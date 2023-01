Κόσμος

Σεισμός στην Καλιφόρνια

Τα πρώτα στοιχεία για τη δόνηση, στην ίδια περιοχή όπου είχε σημειωθεί φονικός σεισμός πριν από λίγες ημέρες.

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ έπληξε το Ντέλ Ριο, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 27.8 χιλιόμετρα.

Να σημειωθεί ότι στις 20 Δεκεμβρίου είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή της βόρειας Καλιφόρνιας σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με απολογισμό δύο νεκρούς, ηλικίας 72 και 83 ετών, από καρδιακά επεισόδια.

Οι ζημιές ήταν εκτεταμένες καθώς περισσότεροι από 80 μετασεισμοί ταρακούνησαν την περιοχή.

