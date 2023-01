Αθλητικά

NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Το 2023 δεν ξεκίνησε... ιδανικά για το Μιλγουόκι, όπου γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα του από το Ουάσινγκτον με 118-95.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση και χωρίς τη βασική τριάδα (απουσίασαν επίσης οι Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον) οι Μπακς δεν κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί.

Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε για 4 λεπτά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ενώ ο καλύτερος παίκτης για τα «ελάφια» ήταν ο Μπόμπι Πόρτις που είχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Ρουί Χατσιμούρα με 26 και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 22.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς το Ντένβερ επικράτησε με 123-111 των Σέλτικς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ σημείωσε 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Μπρους Μπράουν με 21, Μάικλ Πόρτερ με 19, Άαρον Γκόρντον με 18 και Μπόουνς Χάιλαντ με 17 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Νάγκετς έσπασαν το σερί της Βοστώνης, όπου μετρούσε έξι διαδοχικές νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Τέλος, με τον Τζα Μοράντ να είναι σε μεγάλη μέρα, για μία ακόμη φορά, το Μέμφις νίκησε με 118-108 το Σακραμέντο. Ο σταρ των Γκρίζλις σημείωσε 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μέμφις - Σακραμέντο 118-108

Μιλγουόκι - Ουάσινγκτον 95-118

Ντένβερ - Βοστώνη 123-111