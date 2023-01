Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα - Καλλιθέα: Αναζητείται αυτοκίνητο σκούρου χρώματος

Τι ακριβώς ερευνά η αστυνομία για το θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 29-12-2022 στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, είναι υπό διερεύνηση των αρχών. Η αστυνομία αναζητά εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Την Πέμπτη 29.12.2022 και περί ώρα 21:10΄, επί της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, περιοχής Δήμου Παλαιού Φαλήρου, δίκυκλη μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Καθόσον από τα μέχρι σήμερα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτει η εμπλοκή αυτοκινήτου σκούρου χρώματος, τύπου σεντάν, στο εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, στα τηλέφωνα 210-9542093, 210-9542062 και 210-9542003.

