Καλλιθέα: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλετιστή

Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας, με θύμα μοτοσυκλετιστή.

Η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή.

