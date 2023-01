Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ έριξε… άγκυρα στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν επέκταση του συμβολαίου με αναπροσαρμογή των όρων.

«Άγκυρα» στο λιμάνι έως το 2025 έριξε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε σήμερα (2/1) μονοετή επέκταση συμβολαίου με τους «ερυθρόλευκους». Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού συναντήθηκε το μεσημέρι με τους προέδρους της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και έδωσαν τα χέρια, ενώ ακολούθησε η υπογραφή νέου αναπροσαρμοσμένου συμβολαίου.

O 27χρονος φόργουορντ είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2024. Οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός του έκαναν αναπροσαρμογή-αύξηση στις αποδοχές του, την οποία και αποδέχτηκε, ενώ την ίδια ώρα συμφώνησε να αυξηθεί και το ποσό του όρου buy out για το NBA.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος προ ημερών αναδείχτηκε και κορυφαίος αθλητής για το 2022 στη πατρίδα του Βουλγαρία έχει την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague 19,2 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα μέσο όρο και έχει υψηλές πιθανότητες ν' αναδειχτεί και MVP στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Στην Basket League, ο Σάσα Βεζένκοφ μετρά 17,2 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια - νεκρό μωρό στον Αλιάκμονα: ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Λιόσια: Ληστής σημάδεψε με όπλο μητέρα και βρέφος (βίντεο)