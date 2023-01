Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα: Παρέμβαση Πλεύρη στην ΕΕ για τις ελλείψεις

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρενέβη ο Υπουργός Υγείας για τα προβλήματα στην έλλειψη φαρμάκων.

Παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της έλλειψης φαρμάκων ζητά ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Συγκεκριμένα σήμερα απέστειλε επιστολή στην αρμόδια Επίτροπο για θέματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου ζητώντας κεντρική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων που αντιμετωπίζουν συνολικά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εσωτερικές διαδικασίες και είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξουν κεντρικές πολιτικές στο σύνολο της Ε.Ε. Αναλυτικότερα η επιστολή που απέστειλε ο υπουργός Υγείας αναφέρει: «Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται συνεχώς το πρόβλημα επάρκειας συγκεκριμένων φαρμάκων σε όλη την Ε.Ε. Είναι αντιληπτό ότι αυτό οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή απότοκο της πανδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς επίσης και της μείωσης της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες που διαθέτουν πρώτες ύλες.

Το πρόβλημα αυτό επιχειρούν τα Κράτη-Μέλη να το αντιμετωπίσουν με εσωτερικές διαδικασίες αλλά, ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν κεντρικές πολιτικές σε επίπεδο του συνόλου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει άμεση κάλυψη των πολιτών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ σε μεσοπρόθεσμο, και εν τέλει μακροπρόθεσμο, θα πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγή φαρμάκων στην Ε.Ε.

Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση σας θέτω τους ανωτέρω προβληματισμούς και παρακαλώ όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, αξιολογήσετε τα ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει μία κεντρική πολιτική από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ελλείψεως φαρμάκων, καθώς είναι θέμα που αφορά συνολικά τα Κράτη-Μέλη».





