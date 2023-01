Κοινωνία

Ο πατέρας της Καρολάιν για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία της μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Για πρώτη φορά σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης ο πατέρας της Καρολάιν μίλησε στον ΑΝΤ1 και αποκάλυψε στοιχεία που σοκάρουν και θα προκαλέσουν εξελίξεις.

Για πρώτη φορά σε ελληνικό ΜΜΕ ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν μίλησε στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου για την δολοφονία της κόρης του, τη "νέα ζωή" της μικρής Λυδίας και τα όσα του έγραψε... σε γράμμα ο καθ' ομολογίαν δράστης.

"Η μικρή Λυδία είναι πολύ χαρούμενη με τη θετή μου κόρη με την οποία μένει και με τα άλλα τρία της παιδιά" ενώ όπως αποκάλυψε "η Λυδία φωνάζει τη θετή μου κόρη "μανούλα" και νιώθει αδέρφια της τα παιδιά της κόρης μου".

Ο ίδιος αναφερόμενος στην επιμέλεια της μικρής "θα ήταν γελοίο να μένει με τους γονείς του άνδρα που σκότωσαν τη μητέρα της. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και μου θυμίζει τη μητέρα της". Αποκάλυψε, μάλιστα, πως "η Λυδία όταν ερχόντουσαν και την έβλεπαν οι πατρικοί παππούδες ρώταγε ποιοι είναι αυτοί, όμως είναι πολύ σκληρό να της πεις ποιοι είναι πραγματικά, το παιδί δεν γνωρίζει ακόμη ότι η μητέρα της έχει δολοφονηθεί και αναρωτιέται γιατί δεν είχε κι εκείνη μαμα όταν ήρθε εδώ, όπως έχουν όλα τα παιδάκια".

"Ήταν ένας άνδρας δειλός, πράγμα που φαίνεται και από το γεγονός ότι την σκότωσε την ώρα που η Καρολάιν κοιμόταν" και συνέχισε αναφερόμενος στο πολυσυζητημένο οικόπεδο που αγόρασε ο καθ' ομολογίαν δράστης "η Καρολάιν μου είχε ζητήσει χρήματα για να αγοράσουν ένα οικόπεδο που στοίχιζε 70000 ευρώ. Τα 35000 ευρώ της τα έδωσα εγώ και τα υπόλοιπα 35000 ευρώ της τα έδωσε η μητέρα της, όμως ο Μπάμπης της πήρε τα χρήματα και το αγόρασε στο όνομά του, αν το πιστεύετε!".

Σοκάρει η αποκάλυψη που έκανε στον ΑΝΤ1 για το γράμμα που του είχε γράψει ο συζυγοκτόνος, στο οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο μπαμπάς της Καρολάιν, του έδωσε τις δικές του... "εξηγήσεις" για τη δολοφονία της γυναίκας του.

"Στο γράμμα που μου έγραψε μου είπε πως ένας φίλος του που είχε μία ταβέρνα και ήταν μπλεγμένος με ναρκωτικά, έψαχνε πιλότο με ελικόπτερο για να μεταφέρει ναρκωτικά και του είπε πως θα του δώσει πολύ καλά χρήματα και έτσι εκείνος δέχτηκε. Όταν το είπε στην κόρη μου, που είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος του είπε πως θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Εκείνος, όπως μου έγραψε, - ήταν τόσο χαζός -πήγε και τους είπε πως δεν θα το κάνει γιατί η γυναίκα του θα τον εγκαταλείψει. Τότε εκείνοι του είπαν πως πρέπει να τελειώνει μαζί της και πως δεν θα έπρεπε να το ξέρει κανείς και έτσι, με βάση τα όσα μου έγραψε ο ίδιος ο συζυγοκτόνος, αποφάσισε να τη σκοτώσει ο ίδιος για να μην την σκοτώσει η συμμορία με τα ναρκωτικά" αποκάλυψε ο κ. Κράουτς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινού" ο συζυγοκτόνος πέρασε μοναχικά τις γιορτές στις Φυλακές, όπου κρατείται και συνεχίζει να εργάζεται στην καντίνα στην οποία έχει βοηθό του τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά.

