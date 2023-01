Αθλητικά

AEK - Τόφας: Πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ένωση

Η Ένωση υπερασπίστηκε την έδρα της και έγραψε το 1-0 στη σειρά του Play-In, παίρνοντας την νίκη κόντρα στην Τόφας του Πρίφτη.

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους «16» του Basketball Champions League, έκανε η ΑΕΚ. Η Ένωση υπερασπίστηκε την -κεκλεισμένων των θυρών- έδρα της και με το τελικό 73-70 επί της Τόφας Μπούρσα του Δημήτρη Πρίφτη, έγραψε το 1-0 στη σειρά του Play-In. Σε περίπτωση που οι «κιτρινόμαυροι» φύγουν με το «διπλό» από το «σπίτι» της τουρκικής ομάδας στις 10/1, τότε θα πανηγυρίσουν την πρόκριση τους στους «16», διαφορετικά θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία και πάλι στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στις 18/1.

Η τουρκική ομάδα κατάφερε να αιφνιδιάσει από τα 6.75 (3/3 τρίποντα) την Ένωση στην εκκίνηση του αγώνα, όταν βρέθηκε στο 5΄ στο +9 (4-13). Ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» έδεσαν την άμυνα τους, ροκάνισαν τη διαφορά και στο 10΄ μείωσαν στο -4 (16-20). Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ αύξησε την παραγωγικότητα της, αξιοποίησε τις ελεύθερες βολές (14/18 βολές μέχρι το 20΄) και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής για την ανατροπή (35-37 στο ημ.).

Με τους Στρέλνιεκς και Μάιλς να βρίσκουν το μακρινό σουτ, η ΑΕΚ απάντησε με επιμέρους σκορ 11-3 στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου και στο 25΄ έχτισε διαφορά έξι πόντων (46-40), ενώ με ψυχραιμία κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 30΄ (52-49). Ο Στρέλνιεκς είχε πάρει στην κυριολεξία... φωτιά, κρατώντας σε απόσταση της Ένωση και στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ έγραψε το 69-62 στο 37΄. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση η «κιτρινόμαυρη» άμυνα, η οποία υποχρέωσε σε λάθη και βεβιασμένα σουτ τους Τούρκους, οι οποίοι προσπάθησαν μάταια από τα 6.75 να στείλουν το ματς στην παράταση.

Οι Γιάνις Στρέλνιεκς και Ακίλ Μίτσελ σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ στους 12 σταμάτησε ο Αϊζέια Μάιλς. Από την Τόφας προσπάθησαν για το break οι Ρομπ Γκρέι και Μπερκ Ουγκιουρλού με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 35-37, 52-49, 73-70

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λανζαρίνι, Μπαλντίνι, Κοζλόφσκις

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φλιώνης 9 (1), Φρέιζερ 2, Μάντσεν 4, Μίτσελ 16, Στρέλνιεκς 16 (4), Κόνιαρης, ΜακΓκρίφ 9 (1), Μάιλς 12 (2), Παπαδάκης, Πετρόπουλος, Γουίλιαμς, Ξανθόπουλος 5 (1).

ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ (Δημήτρης Πρίφτης): Μπράιμο 3, Ένις 10 (2), Γκρέι 18 (3), Τουρέ 9, Ουγκιουρλού 16 (3), Μπουγιουκτουντσέλ 2, Μιλάκνις 3 (1), Τανισάν 7 (1), Τόμπσον 2.

