Κορονοϊός: Αεροδιακομιδή βρέφους στην Αθήνα

Με ελικόπτερο της Πυροσβεστικής μεταφέρθηκε το μωρό που έχει κορονοϊό στην Αθήνα.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αεροδιακομιδή ενός αγοριού επτά μηνών από την Αμοργό στην Αθήνα, με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του βρέφους στην Αθήνα καθώς είναι θετικό στον κορονοϊό και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιήθηκε #αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ, ενός βρέφους, από Αμοργό για Αθήνα. pic.twitter.com/uG57siUGiw — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 6, 2023

