Βραζιλία - Μπολσονάρου: Καταδίκασε την εισβολή στα κυβερνητικά κτήρια (εικόνες)

Μέσω Twitter ο Μπολσονάρου, ο οποίος ζει στη στη Φλόριντα από τα τέλη Δεκεμβρίου, τόνισε ότι μεν ότι «οι ειρηνικές διαδηλώσεις, με τη μορφή του νόμου, είναι μέρος της δημοκρατίας» ωστόσο καταδίκασε τις εισβολές σε δημόσια κτήρια.

Καταδίκασε την εισβολή υποστηρικτών του σε κυβερνητικά κτήρια στη Μπραζίλια ο πρώην πρόεδρος Ζαϊχ Μπολσονάρου.

- Manifestacoes pacificas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredacoes e invasoes de predios publicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem a regra. — Jair M. Bolsonaro 2??2?? (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Στο μήνυμά του, υποστήριξε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ήταν πάντα εντός των γραμμών του Συντάγματος, σεβόμενος και υπερασπιζόμενος τους νόμους, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την ιερή ελευθερία.

Het Federale Hooggerechtshof (STF) in Brasilia is bestormd door aanhangers van Bolsonaro. #Brazil pic.twitter.com/WJuNkD0uTh — Yorrick de Vries (@hugeglassofmilk) January 8, 2023

Επίσης, ο κ. Μπολσονάρου απέρριψε «τις κατηγορίες χωρίς απόδειξη» του κεντροαριστερού διαδόχου του Λούλα, που κατήγγειλε ότι ο «λόγος» του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους «ενεθάρρυνε» τους «φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών.

#Brazil demonstrators have managed to enter the headquarters of the executive branch (#Planalto Palace), the legislative branch (Congress) and one of the main buildings of the judiciary (TSF). Protesters try to set up a barricade on the ramp of the Planalto Palace. pic.twitter.com/8GgnOsHnxC — Lukasz Bugajski (@bugajski_lukasz) January 8, 2023

Υπό κυβερνητικό έλεγχο τέθηκαν ηδη από το βράδυ της Κυριακής τα κτήρια που κατέλαβαν οπαδοί του. «Θα τιμωρηθούν οι φασίστες» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας. Συνελήφθησαν τουλάχιστον 150 μπολσοναριστές.

Υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εισέβαλαν σε πολλά κυβερνητικά κτίρια σήμερα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η παράλογη απόπειρα να επιβληθεί δια της βίας η βούλησή τους δεν θα περάσει» προειδοποίησε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβο Ντίνο με ανάρτησή του στο Twitter. «Θα σταλούν ενισχύσεις», πρόσθεσε.

Το Κόμμα των Εργατών του προέδρου Λούλα ζήτησε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα να δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να περιορίσουν τους διαδηλωτές.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια από τους «βάνδαλους φασίστες», όπως τους αποκάλεσε και κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» στην πρωτεύουσα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους την πόλη και να αποκαταστήσουν την τάξη.

«Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», είπε αναφερόμενος σε εκείνους που ευθύνονται για τις λεηλασίες, από την Αραρακουάρα του Σάο Πάουλο όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη. «Αυτό που συνέβη σήμερα στην Μπραζίλια ήταν βαρβαρότητα», τόνισε ο Λούλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπήρξε «κενό ασφαλείας» στην πόλη. Ο αριστερός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι οι αρχές θα βρουν και τους «χρηματοδότες» των μπολσοναριστών ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ομιλίες» του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με τις οποίες ενθαρρύνει αυτές τις εισβολές.

Οι ριζοσπαστικοποιημένοι μπολσοναριστές έφτασαν μαζικά έξω από το Κογκρέσο και αιφνιδίασαν τις δυνάμεις ασφαλείας, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίζουν.

?????The residence of the President of Brazil has been captured by supporters of the former head of state. Lula has been evacuated to a secure location.



Earlier today, the Building of the Federal Supreme Court (STF) was taken over in Brazil. pic.twitter.com/TN6B6hStID — Jackson Hinkle ???? (@jacksonhinklle) January 8, 2023

