Αγία Άννα - Μουσείο: Έκλεψαν κειμήλια από την Επανάσταση του 1821 (εικόνες)

Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν σπαθιά, όπλα και μετάλλια, που χρονολογούνται από την εποχή της τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821.

Διάρρηξη στο λαογραφικό μουσείο της Αγίας Άννας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, κλάπηκαν σημαντικά κειμήλια, όπως δύο σπαθιά, όπλα και μετάλλια, προερχόμενα από την εποχή της τουρκοκρατίας.

Πρόκειται για κειμήλια μεγάλης ιστορικής αξίας για το μουσείο και τον τόπο, καθώς χρονολογούνται από την Επανάσταση του 1821.

Οι φωτογραφίες είναι από κάποια αντικείμενα που έκλεψαν οι δράστες.

Πηγή: tvstar.gr

