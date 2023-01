Πολιτική

Μητσοτάκης για τέως βασιλιά Κωνσταντίνο: πολυκύμαντη διαδρομή που θα κρίνει αυστηρά η Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την απώλεια του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας. Τι lαναφέρει για την στάση του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στην Μεταπολίτευση.

Σε δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, αναφέρονται τα εξής:

«Η πολυκύμαντη διαδρομή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου σημάδεψε και σημαδεύτηκε από ταραγμένες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Από τραύματα τα οποία επούλωσαν, ωστόσο, οι επιλογές, η ελεύθερη συνείδηση και η ωριμότητα του λαού μας. Αλλά και η διακριτική, είναι αλήθεια, στάση του ιδίου σε όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Με τον θάνατό του γράφεται, τώρα, και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο τυπικός επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με το δημοψήφισμα του 1974. Τον λόγο, πλέον, έχει η Ιστορία. Αυτή θα κρίνει δίκαια και αυστηρά τον Κωνσταντίνο της δημόσιας ζωής. Γιατί τον άνθρωπο Κωνσταντίνο τον συνοδεύει, ήδη, η θλίψη και ο σεβασμός μπροστά στην απώλεια της ίδιας της ζωής.

Απευθύνω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Τετάρτη: ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Ελευσίνα: πυροβολισμοί κατά λεωφορείων του ΟΑΣΑ (εικόνες)

Missing alert: Εξαφάνιση 15χρονης από δομή στην Θεσσαλονίκη