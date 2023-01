Κοινωνία

Ελευσίνα: πυροβολισμοί κατά λεωφορείων του ΟΑΣΑ (εικόνες)

Τρόμος για τους οδηγούς. που έκπληκτοι έγιναν μάρτυρες της επίθεσης. Στην θέση του οδηγού καρφώθηκε η μία βολίδα.

Πανικός και τρόμος το βράδυ της Τρίτης στην αφετηρία των αστικών λεωφορείων, στην Ελευσίνα.

Μια μηχανή, με δύο επιβάτες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των οδηγών, σταμάτησε στην αφετηρία των λεωφορείων και ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες στο δίκυκλο, προέταξε όπλο και πυροβόλησε προς τα λεωφορεία.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η μία βολίδα κατέληξε στην θέση του οδηγού του λεωφορείου της γραμμής 876 του ΟΑΣΑ, ο οποίος ευτυχώς δεν βρισκόταν στο κάθισμα του και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Μέσα στο λεωφορείο, βρίσκονταν δύο επιβάτες που περίμεναν να ξεκινήσει το δρομολόγιο, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

«Πολλές φορές πετάνε πέτρες εναντίον των λεωφορείων, αλλά δεν είχε συμβεί ποτέ περιστατικό με πυροβολισμό», λένε οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων που κάνουν λόγο για «μεροκάματο του τρόμου».