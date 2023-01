Κοινωνία

Αιγάλεω: 18χρονος επιτέθηκε σε ανήλικο με κατσαβίδι

Στο νοσοκομείο ο ανήλικος που δέχθηκε επίθεση μπροστά σε άλλους ανήλικους.

Ένας 18χρονος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 17χρονο και τον τραυμάτισε, το απόγευμα της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με καταγγελία 17χρονης στην ΕΛΑΣ, η ίδια βρισκόταν με συνομήλικο φίλο της σε στάση λεωφορείου, στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ο 18χρονος κρατώντας ένα κατσαβίδι και του επιτέθηκε.

Το θύμα διακομίστηκε στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.

