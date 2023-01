Πολιτική

Εκλογές - ΚΚΕ: Η Αλέκα Παπαρήγα εκτός ψηφοδελτίου

Δεν θα είναι υποψήφια η Αλέκα Παπαρήγα στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ κάνει γνωστό ότι, μετά από 30 χρόνια, η Αλέκα Παπαρήγα δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής, στις εκλογές του 2023.

«Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στις εκλογές του 2023, θα είναι υποψήφιος στις εξής περιφέρειες:

1. Βόρειο Τομέα Αθηνών

2. Α’ Θεσσαλονίκης

3. Φθιώτιδας

Η Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ & βουλευτής Επικρατείας του ΚΚΕ, μετά από 30 χρόνια παρουσίας στο κοινοβούλιο, σύμφωνα και με τη δική της γνώμη, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές, στο πλαίσιο και της ανανέωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας θα είναι ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ & κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.